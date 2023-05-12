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  • Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» попал в аварию во время уличных гонок: он в реанимации

Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» попал в аварию во время уличных гонок: он в реанимации

12 мая 2023, 10:55
6

Бывший футболист ряда российских клубов Александр Каракин попал в серьезное ДТП.

«Экс-игрок «Спартака», «Химок» и «Динамо» разнeс свой Nissan GTR, попав в аварию под Москвой во время уличных гонок. Футболист находится в тяжeлом состоянии в реанимации, а от спорткара остались лишь воспоминания.

По нашим данным, авария с участием Александра Каракина произошла на 30-м км Минского шоссе в ночь на 12 мая. Спортсмен на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan выкинуло на середину дороги.

Всe это произошло прямо во время уличной гонки, которые в этих местах проходят каждый четверг. Вместе с ним в салоне был оператор, который также находится в больнице в тяжeлом состоянии», – сообщает телеграм-канал SHOT.

  • 32-летний Каракин – воспитанник «Спартака».
  • Он завершил карьеру в 27 лет.

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Источник: SHOT
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Каракин Александр
Комментарии (6)
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ilichkadr
1683878645
Вот к чему приводят огромные зарплаты............
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AlexanderFCSM
1683879493
Гонки не одобряю максимально, но все равно здоровья
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MaxRnD
1683881233
Теория дедушки Дарвина в действии ...
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шахта Заполярная
1683881397
А кто такой Каракин, что то я не помню такого в Спартаке. Любые гонки в неотведенных для этого местах - это убийцы. Здоровья обоим.
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