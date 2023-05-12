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    • Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» попал в аварию во время уличных гонок: он в реанимации

    Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» попал в аварию во время уличных гонок: он в реанимации

    Бывший футболист ряда российских клубов Александр Каракин попал в серьезное ДТП.

    «Экс-игрок «Спартака», «Химок» и «Динамо» разнeс свой Nissan GTR, попав в аварию под Москвой во время уличных гонок. Футболист находится в тяжeлом состоянии в реанимации, а от спорткара остались лишь воспоминания.

    По нашим данным, авария с участием Александра Каракина произошла на 30-м км Минского шоссе в ночь на 12 мая. Спортсмен на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan выкинуло на середину дороги.

    Всe это произошло прямо во время уличной гонки, которые в этих местах проходят каждый четверг. Вместе с ним в салоне был оператор, который также находится в больнице в тяжeлом состоянии», – сообщает телеграм-канал SHOT.

    • 32-летний Каракин – воспитанник «Спартака».
    • Он завершил карьеру в 27 лет.

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    Источник: SHOT

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2866

      шахта Заполярная 3 часа назад

      А кто такой Каракин, что то я не помню такого в Спартаке.
      Любые гонки в неотведенных для этого местах - это убийцы. Здоровья обоим.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +55777

      MaxRnD 3 часа назад

      Теория дедушки Дарвина в действии ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 4 часа назад

      Гонки не одобряю максимально, но все равно здоровья

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18746

      ilichkadr 4 часа назад

      Вот к чему приводят огромные зарплаты............

      2
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      Рейтинг: +867

      dragoon000320 > ilichkadr 3 часа назад

      не огромные зарплаты а отсутсвие мозгов. Огромные деньги это хорошо, когда человек знает как ими распоряжаться

      2
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      Рейтинг: +18746

      ilichkadr > dragoon000320 2 часа назад

      Огромные зарплаты и отсутствие мозгов это даже не обезьяна с гранатой, страшно представить, кто тогда баба с ботоксом в губах и ядерным чемоданчиком!?
      P.S. Поколению "пепси" мозги не пригодились, а "альфа" вовсе не нужны.

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