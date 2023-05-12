Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» попал в аварию во время уличных гонок: он в реанимации

Бывший футболист ряда российских клубов Александр Каракин попал в серьезное ДТП.

«Экс-игрок «Спартака», «Химок» и «Динамо» разнeс свой Nissan GTR, попав в аварию под Москвой во время уличных гонок. Футболист находится в тяжeлом состоянии в реанимации, а от спорткара остались лишь воспоминания.

По нашим данным, авария с участием Александра Каракина произошла на 30-м км Минского шоссе в ночь на 12 мая. Спортсмен на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan выкинуло на середину дороги.

Всe это произошло прямо во время уличной гонки, которые в этих местах проходят каждый четверг. Вместе с ним в салоне был оператор, который также находится в больнице в тяжeлом состоянии», – сообщает телеграм-канал SHOT.