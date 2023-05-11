«Забудь мое имя навсегда»: Бузова жестко прошлась по Тарасову

Ольга Бузова, бывшая жена экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, раскритиковала футболиста.

Ранее Тарасов заявил, чо устал слушать вранье Бузовой, которая «хайпилась на разводе».

«Устал? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Алооо, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь.

Твои дети скоро «Мало половин», а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене. У меня весь «директ» сообщениями на эту тему забит.

А я свое прошлое, каким бы оно ни было – уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое – это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего, – написала Бузова в телеграме.