Ташуев прокомментировал лишение «Шахтера» золотых медалей: он тренировал клуб в 2022 году

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал решение Белорусской федерации футбола лишить клуб золотых медалей за прошлый сезон чемпионата Белоруссии из-за организации договорных матчей.

Ташуев тренировал «Шахтер» с апреля по сентябрь 2022 года.

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С клуба сняли 30 очков в чемпионате-2023 и 20 очков в чемпионате-2024.

«Могу сказать положа руку на сердце: для меня это решение – шок! Какие там могут быть договорные матчи? Как я читал в прессе, это могло быть из-за игры с «Белшиной». Но я тогда уже уехал. Это произошло уже в конце сезона, но я не в курсе.

Календарь был хороший, команда бы взяла первое место и без этого. Когда я работал в команде, не было никаких предпосылок к такому», – сказал Ташуев.