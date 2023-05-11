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    • Ташуев прокомментировал лишение «Шахтера» золотых медалей: он тренировал клуб в 2022 году

    Ташуев прокомментировал лишение «Шахтера» золотых медалей: он тренировал клуб в 2022 году

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал решение Белорусской федерации футбола лишить клуб золотых медалей за прошлый сезон чемпионата Белоруссии из-за организации договорных матчей.

    • Ташуев тренировал «Шахтер» с апреля по сентябрь 2022 года.
    • «Шахтер» лишили чемпионского титула т оштрафовали на 370 тысяч белорусских рублей
    • С клуба сняли 30 очков в чемпионате-2023 и 20 очков в чемпионате-2024.

    «Могу сказать положа руку на сердце: для меня это решение – шок! Какие там могут быть договорные матчи? Как я читал в прессе, это могло быть из-за игры с «Белшиной». Но я тогда уже уехал. Это произошло уже в конце сезона, но я не в курсе.

    Календарь был хороший, команда бы взяла первое место и без этого. Когда я работал в команде, не было никаких предпосылок к такому», – сказал Ташуев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2023 15:48
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