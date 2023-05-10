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    • Кутепов рассказал, за что Клотет отстранил его от основы «Торпедо»

    Кутепов рассказал, за что Клотет отстранил его от основы «Торпедо»

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов объяснил перевод в молодежную команду «Торпедо».

    • Рыночная стоимость Кутепова – 600 тысяч евро.
    • В этом сезоне экс-игрок «Спартака» поучаствовал в 14 матчах.
    • В апреле его отстранили от тренировок с основным составом «Торпедо».

    – Главный вопрос, который интересует всех: за что все же вас отстранили?

    – Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало.

    – Был ли какой-то диалог с президентом «Торпедо» Савиным или главным тренером Клотетом после отстранения?

    – В этот же день мы пообщались с Ярославом Олеговичем Савиным. Были вместе с Нетфуллиным, обрисовали президенту ситуацию. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодежной команды.

    Мой агент также связывался с Савиным – получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит. Больше разговоров на эту тему не было.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1859

      Artemka444 1 час назад

      Тренер не понятный так то
      Жаль торпедо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101439

      zigbert 1 час назад

      Какие теперь объяснения, придется искать новый клуб.

      0
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