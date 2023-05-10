Кутепов рассказал, за что Клотет отстранил его от основы «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов объяснил перевод в молодежную команду «Торпедо».
- Рыночная стоимость Кутепова – 600 тысяч евро.
- В этом сезоне экс-игрок «Спартака» поучаствовал в 14 матчах.
- В апреле его отстранили от тренировок с основным составом «Торпедо».
– Главный вопрос, который интересует всех: за что все же вас отстранили?
– Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало.
– Был ли какой-то диалог с президентом «Торпедо» Савиным или главным тренером Клотетом после отстранения?
– В этот же день мы пообщались с Ярославом Олеговичем Савиным. Были вместе с Нетфуллиным, обрисовали президенту ситуацию. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодежной команды.
Мой агент также связывался с Савиным – получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит. Больше разговоров на эту тему не было.