Зобнин: «Настанут времена, когда «Зенит» снова будет «булочкой» для «Спартака»

Грозятся , ноют , жалуются .... Нет , не умеет "народная" проигрывать . Каждое поражение воспринимается ими с детскими обидками и женскими истериками(на свою главбабу ровняются) .
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.
«Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака»: настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, Конечно, такие времена будут. Времена же меняются – все мы не вечны.
Сейчас «Зенит», потом другая команда. Времена меняются, как и победители будут другие», – сказал Зобнин.
- «Зенит» пять раз подряд выиграл чемпионат России.
- «Спартак» идет на четвертом месте в РПЛ.