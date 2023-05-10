Зобнин: «Настанут времена, когда «Зенит» снова будет «булочкой» для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака»: настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, Конечно, такие времена будут. Времена же меняются – все мы не вечны.

Сейчас «Зенит», потом другая команда. Времена меняются, как и победители будут другие», – сказал Зобнин.