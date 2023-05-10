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  • Зобнин: «Настанут времена, когда «Зенит» снова будет «булочкой» для «Спартака»

Зобнин: «Настанут времена, когда «Зенит» снова будет «булочкой» для «Спартака»

10 мая 2023, 16:24
31

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака»: настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, Конечно, такие времена будут. Времена же меняются – все мы не вечны.

Сейчас «Зенит», потом другая команда. Времена меняются, как и победители будут другие», – сказал Зобнин.

  • «Зенит» пять раз подряд выиграл чемпионат России.
  • «Спартак» идет на четвертом месте в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман
Комментарии (31)
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paracetamol
1683726060
Вся жизнь впереди, надейся и жди! А пока свин - хорошо приготовленное сало для Зени!
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Беспонтий
1683726107
настанут времена что кое-кто в динамо вернётся чтобы за булочку играть
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ziborock
1683726740
Я бы даже сказал "междубулочкой"!))) При нормальном судействе Спартак выбивает Зенит из кубка и обыгрывает 3-0, а с админресурсом Газпрома трудно бороться, но вы все это в воскресенье видели!
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Spirit_78
1683727156
Провокатором стал Зобнин. А ведь когда-то нормальным футболистом был, на ЧМ-2018 неплохо отметился.
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alefreddy
1683728438
опять лозунги так можно ему бутсы на гвоздь повесить и не дождаться
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neveldomha
1683728564
Помню как в одном из матчей в Москве усатоя булочка в лице Юры Желудкова с ложной стеночкой навешала парочку со штрафнова в один и тот же угол дасаевской свинной тушонке. Отличный бутерброд у Юры получился. И чемпионство было славным.
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ivany4
1683734637
Правильно говорят в России, сколько веревочки не виться, а если СК получит команду, то все мздоимство и взятничество прекратится в течении недели. Рома становится мудрым, скоро на пенсию.)))
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NewLife
1683736150
Философ Рома))
Ответить
БеZуМныЙ
1683736491
Зоба пристрастился к алкоголю? Пошел по стопам Романцева?
Ответить
Дядя Серёжа
1683771781
Спокойное рассуждение, чего бездомные взъерепенились
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