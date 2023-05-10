Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Зобнин: «Настанут времена, когда «Зенит» снова будет «булочкой» для «Спартака»

    Зобнин: «Настанут времена, когда «Зенит» снова будет «булочкой» для «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

    «Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака»: настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, Конечно, такие времена будут. Времена же меняются – все мы не вечны.

    Сейчас «Зенит», потом другая команда. Времена меняются, как и победители будут другие», – сказал Зобнин.

    • «Зенит» пять раз подряд выиграл чемпионат России.
    • «Спартак» идет на четвертом месте в РПЛ.

    Новости по теме
    ЭСК получил обращение от «Спартака»: клуб просит разобрать два эпизода в матче с «Зенитом» 37
    Агент Дуарте прокомментировал слухи об уходе игрока из «Спартака»
    Кукуляк на «Химки» – «Спартак» и другие судейские назначения на 27-й тур РПЛ 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18146

      Barmaleushka 40 минут назад

      Грозятся , ноют , жалуются .... Нет , не умеет "народная" проигрывать . Каждое поражение воспринимается ими с детскими обидками и женскими истериками(на свою главбабу ровняются) .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14631

      Алексей З 2 часа назад

      Конечно они настанут и прав Рома все мы не вечны.
      Только на это и остаётся надеяться всем россиянам и любителям футбола.
      А пока в РФС на два вакантных места выдвигают Роттенберга( Сочи ) и Медведева ( Зенит). Питерский беспредел продолжается.
      Куда вы суки лезете , страну прохерили , ну хоть футбол людям оставьте.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      БеZуМныЙ 3 часа назад

      Зоба пристрастился к алкоголю? Пошел по стопам Романцева?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18291

      NewLife 3 часа назад

      Философ Рома))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2156

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      АХАХАХАХА! А "булочка" для Романцева была самая горячая Зенит был крайне неприятным противником для красно-белых и в 1990-х – начале 2000-х. Вообще, за всю свою тренерскую карьеру Романцев сыграл с Зенитом 22 матча (из них 20 со Спартаком и по одному во главе Сатурна и Динамо) и одержал всего девять побед при пяти ничьих и восьми поражениях – это лишь 1,45 очка в среднем за игру.
      У Богданыча восемь побед, пять ничьих и три поражения в 16 матчах – в среднем 1,81 очка. И почти все победы разгромные.
      Ох уж эти сви ньи.
      Гыгыгы 3 раза Романцеву и Зобнину!!!!

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4202

      ziborock > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Палку ты не туда ввел, срочно к Дзюбе на стажировку!))) Как это по твоей математике Романцев за 14 лет у руля Спартака умудрился сыграть с Зенитом 20 матчей если они еще и в кубке пересекались?! Срочно в школу!)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10795

      ivany4 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Дурик(С) выучи историю болотных.
      Максим Боков, бывший защитник «Зенита» (1990-1996) – в интервью Sports.ru: «По большому счету тогда команда никому не была нужна – ни болельщикам, ни руководству города. Тысячи полторы приходили. В одной и той же скудной экипировке ездили в метро. Никакой реакции от людей».
      Первый в истории чемпионат России по футболу (1992) закончился для «Зенита» провалом. Команда вылетела в Первую лигу ПФЛ. Вернулись только в 1995-м, после прихода Садырина. И так далее.
      Так когда вы там были неприятным соперником???

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13614

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Только Спартак очки свои добывал, а Богданычу покупали! В этом и есть разница.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10795

      ivany4 4 часа назад

      Правильно говорят в России, сколько веревочки не виться, а если СК получит команду, то все мздоимство и взятничество прекратится в течении недели.
      Рома становится мудрым, скоро на пенсию.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18146

      Barmaleushka 5 часов назад

      Кааааанешна , неприменно . И на Марсе будут яблони цвести .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5049

      neveldomha 5 часов назад

      Помню как в одном из матчей в Москве усатоя булочка в лице Юры Желудкова с ложной стеночкой навешала парочку со штрафнова в один и тот же угол дасаевской свинной тушонке. Отличный бутерброд у Юры получился. И чемпионство было славным.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10795

      ivany4 > neveldomha 4 часа назад

      Если ты имеешь ввиду первое чемпионство зины в 80х, то оно состоялось благодаря юбилею Романова. Заметь по "просьбе" секритариата ЦК КПСС.
      Еще с тех времен тянут болотных.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18146

      Barmaleushka > ivany4 2 часа назад

      Мели "Емеля" - твоя неделя .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10795

      ivany4 > ivany4 2 часа назад

      Заметь, а автор поста этого не отрицает. Видимо помнит историю КПСС, пленумы. Особенно после опубликование документов в 94-97гг.
      Правильно говорят - незнание истории, ведет к укронацистам.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18146

      Barmaleushka > ivany4 2 часа назад

      Какая бл история ? Утомили вы уже своими байками дворовых старушек .
      Цука , друг-другу эту ******* пересказывают и каждый следующий слушатель добавляет этим сказкам достоверности .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10795

      ivany4 > Barmaleushka 2 часа назад

      Понимаю, дурь написать проще, чем открыть книжки, интернет, воспоминания и прочитать и осмыслить.
      Продолжай так и дальше, видимо ты еще дитя неразумное, недаром у тебя ник ребенка из детского сада.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18146

      Barmaleushka > ivany4 2 часа назад

      Вот и не пиши дурь и не читай ****** всякую .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5049

      neveldomha > ivany4 2 часа назад

      Я говорю о конкретном матче. И хочешь сказать, что Дасаев по требованию партии напускал? Не неси чушь. Юра тогда штрафные бил как бог.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2857

      шахта Заполярная > Barmaleushka 2 часа назад

      Надо было в школе учиться, и историю бы знал и по русски писать бы научился, даже такие как ты арифметику бы осилили.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10795

      ivany4 > neveldomha 1 час назад

      Не по требованию, а по "просьбе".))
      Когда клеймили КПСС, и коммунисты "самоочищались", что бы занять места ближе к власти, была масса публикаций о спорте. Как в сборные запихивали родных, а потом получали ЗМС. Как забирали "в армию" лидеров, и запрещали переходы из клуба в клуб. Причем это не только в футболе.
      Вот тебе загадка. Сколько голов забил Юра Желудков в том сезоне, если учесть, что играло 18 команд? Заметь я не принижаю достоинств Желудкова. А в одной игре все бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2480

      alefreddy 5 часов назад

      опять лозунги так можно ему бутсы на гвоздь повесить и не дождаться

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4480

      Spirit_78 6 часов назад

      Провокатором стал Зобнин. А ведь когда-то нормальным футболистом был, на ЧМ-2018 неплохо отметился.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 