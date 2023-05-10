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Бускетс прокомментировал уход из «Барселоны» после 18 лет в клубе

10 мая 2023, 13:50

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал уход из каталонского клуба.

«Привет, «кулес». Пришло время объявить, что этот сезон – последний для меня в «Барселоне».

Это было незабываемое путешествие – с самого детства, когда я приходил на матчи или смотрел по телевизору. Я всегда мечтал играть в этой футболке и на этом стадионе. Реальность превзошла все мои ожидания.

Я бы не поверил, если бы мне сказали, когда я юным попал в систему «Барсы», что я проведу 15 сезонов за лучший клуб мира, за клуб моей жизни, за клуб, фанатом которого я был и буду всегда. Что я буду «сосьо» [членом клуба], игроком и капитаном, сыграю более 700 матчей.

Для меня было честью и источником гордости иметь возможность носить, представлять и защищать эмблему «Барселоны» многие годы, но всему есть начало и конец. Это было легкое решение, время пришло. Хотя решение не было легким, думаю, время пришло.

Я хочу поблагодарить всех людей, которые помогли этому осуществиться, – от первого до последнего дня: сотрудников клуба, докторов, физиотерапевтов, кит-менеджеров, администраторов, делегатов, прессу, руководство, президентов, тренеров, аналитиков. И особенно моих партнеров, с которыми я провел тысячи часов, шутил, болтал, играл, смеялся, плакал, праздновал.

Также благодарю «сосьос» и фанатов по всему миру, которые поддерживали меня и дарили любовь все это время. И, конечно, благодарю мою семью, которая поддерживала меня в хорошие времена и в не самые лучшие, сделала это путешествие особенным и пожертвовала многими вещами, чтобы быть рядом и видеть меня счастливым.

Спасибо вам всем, скоро увидимся в последних матчах. Быть фанатом «Барселоны» – это лучшее, что может быть», – цитирует Бускетса пресс-служба «Барселоны».

  • Бускетс был в системе клуба с 2005 года.
  • Футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
  • Игрок провел за каталонцев 719 матчей, забил 18 голов, сделал 45 ассистов.
  • Бускетс с «Барселоной» 8 раз брал Примеру и 3 раза Лигу чемпионов.

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Источник: Sports.ru
Испания. Примера Барселона Бускетс Серхио
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