⚡️ «Барселона» объявила об уходе Бускетса после 18 лет в клубе

Легенда можно сказать Барселоны . Лучший опорник мира в своё время . Даже Каземиро говорил что равнялся на его игру . Жаль. Таких игроков почти нет .
«Барселона» сообщила, что контракт с полузащитником Серхио Бускетсом продлен не будет. 34-летний игрок уйдет по окончании сезона.
Бускетс был в системе клуба с 2005 года.
- Футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
- Игрок провел за каталонцев 719 матчей, забил 18 голов, сделал 45 ассистов.
- Бускетс с «Барселоной» 8 раз брал Примеру и 3 раза Лигу чемпионов.