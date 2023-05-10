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    • ⚡️ «Барселона» объявила об уходе Бускетса после 18 лет в клубе

    ⚡️ «Барселона» объявила об уходе Бускетса после 18 лет в клубе

    «Барселона» сообщила, что контракт с полузащитником Серхио Бускетсом продлен не будет. 34-летний игрок уйдет по окончании сезона.

    Бускетс был в системе клуба с 2005 года.

    • Футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
    • Игрок провел за каталонцев 719 матчей, забил 18 голов, сделал 45 ассистов.
    • Бускетс с «Барселоной» 8 раз брал Примеру и 3 раза Лигу чемпионов.

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    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 12:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +159

      JIEGEHDA 9 часов назад

      Легенда можно сказать Барселоны . Лучший опорник мира в своё время . Даже Каземиро говорил что равнялся на его игру . Жаль. Таких игроков почти нет .

      1
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      Рейтинг: +10

      Al Dagistani 9 часов назад

      Жаль) нынче хороших игроков все становится мало)

      2
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      Рейтинг: +12498

      DeStar 9 часов назад

      вот и месси стал чуть ближе к саудитам видимо

      3
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