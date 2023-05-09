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    Билялетдинов дал совет «Локомотиву» насчет будущего Дзюбы

    Динияр Билялетдинов порассуждал о будущем Артема Дзюбы в «Локомотиве».

    «Дзюба не забивает, но такие ситуации бывают. У всех нападающих прерываются голевые серии, плюс другие команды стараются Артема нейтрализовать.

    Главное, что «Локомотив» победил «Сочи». Дзюба такой игрок, который любит ощущать себя в центре внимания, для этого ему нужны голы.

    Не думаю, что он успокоился после того, как стало понятно, что «Локомотив» не вылетит. Все это стечение обстоятельств, может быть, немного поднаелся.

    «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой по схеме «1+1». Слышал, что Артем хочет продлить контракт сразу на два года, но в этой ситуации «железнодорожники» должны настаивать на своем.

    Дзюба должен понимать, что схема «1+1» оптимальна и логична, а продлевать контракт с Артемом надо. Это благодарность за его труд.

    Он же не только на поле влияет на команду, но, думаю, и в раздевалке. Поэтому тут надо идти друг другу навстречу и подписывать контракт по схеме «1+1», про финансовую сторону я не говорю.

    Какой у Дзюбы будет вызов с «Локомотивом» в следующем сезоне? У Артема вызов – вернуться в топ-состояние, вернуться в гонку бомбардиров или в сборную. Он всегда был нацелен на забивание голов, пускай Дзюба это и делает», – сказал Билялетдинов.

    • В составе «Локо» 34-летний Дзюба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
    • Он присоединился к команде в феврале.
    • Москвичи поднялись на 9-е место в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19675

      Cleaner 5 часов назад

      Вернуться в сборную??? Тренеришка-неудачник Валера этого не допустит!...(((

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