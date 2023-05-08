Неймар задумался об уходе из «ПСЖ» из-за фанатов

Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить команду предстоящим летом.

31-летний футболист был шокирован акцией фанатов возле своего дома.

Болельщики требовали ухода бразильца, скандируя: «Неймар, убирайся!».

После этого Неймар задумался об уходе из парижского клуба.

В 2017 году «ПСЖ» купил форварда у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

Его контракт с клубом действует до лета 2027-го.

Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на голеностопе.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением