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    • Черчесов: «Спартак» не устроит чемпионский коридор «Зениту»? Надо уважать соперника, который сильнее тебя»

    Черчесов: «Спартак» не устроит чемпионский коридор «Зениту»? Надо уважать соперника, который сильнее тебя»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал отказ «Спартака» от чемпионского коридора для «Зенита» после матча 26-го тура РПЛ. В нем петербуржцы могут оформить чемпионство.

    • «Зенит» станет чемпионом, если победит «Спартак».
    • Петербуржцам хватит ничьей, если ЦСКА не выиграет у «Оренбурга».
    • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

    – «Спартак» не станет делать чемпионский коридор зенитовцам в случае их победы. Вообще, такие разговоры в нашем футболе имеют смысл? У нас вроде бы нет такой традиции – или все меняется, и почему бы и нет?

    – Все, конечно, меняется, но в наше время этих коридоров не было. Если «Спартак» не хочет делать чемпионский коридор, то это его право.

    Другое дело, что надо уважать соперника, который в этом году сильнее тебя. Свои поражения и победы конкурентов надо признавать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2023 10:40
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5536

      ААМ 19 часов назад

      Прав Черчесов на 100% , но СПАМ и порядочность несовместимы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      witalik 23 часа назад

      Наверное, правильно про отмену чемпионского коридора. Наши чёрн.ж.пые друзья опять устроят непристойную драку, как дерутся футболисты уже не раз видели, так мразота подворотняя...А в Краснодаре наши парни, и сыграют достойно, и поздравят по-людски...Как-то так...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n 7 мая, 12:08

      Само слово уважение не применимо к Зениту времен Газпрома.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7975

      BarStep > R_a_i_n 7 мая, 12:30

      Почему?

      Так, любопытства ради..

      0
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      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > BarStep 23 часа назад

      Ну хотя бы по причине неоднократного изменения регламентов в угоду Питерского Зенита.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7975

      BarStep > R_a_i_n 22 часа назад

      Ну если тебе лично так удобно думать и приятно от этих мыслей - ради Бога, думай..
      А игроки Зенита здесь причем?
      Почему их не нужно уважать, а?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > BarStep 22 часа назад

      А я писал про игроков? Я писал про Зенит. Игроки как раз классные.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7975

      BarStep > R_a_i_n 20 часов назад

      Тогда вернемся к автору..
      "Другое дело, что надо уважать соперника, который в этом году сильнее тебя. Свои поражения и победы конкурентов надо признавать." Черчесов
      Вопрос остается прежним

      0
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      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > BarStep 19 часов назад

      Мне не интересно куда-то там возвращаться. Мне интересно то, что я написал выше. Что тебе не понятно?

      0
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      Рейтинг: +5536

      ААМ > R_a_i_n 19 часов назад

      К СПАМу (мусору) применимо?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13550

      R_a_i_n > R_a_i_n 19 часов назад

      Ты сам для себя ответь на этот вопрос. Для меня, конечно применимо. Только мусор этот не знаю, что такое СПАМ... тебе виднее

      0
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      Рейтинг: +1731

      22 raza chemp 7 мая, 11:26

      Говорит человек который два года не признавал что он топит сборную

      0
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      Рейтинг: +18216

      NewLife 7 мая, 11:11

      Синит-экспресс искажает содержание, выдавая заголовки в расчете на идиотов, которых здесь пруд пруди, как только речь заходит о Спартаке, поскольку синит и нах никому не интересен. Люди знают, что его фальшь чемпионство порождено админ ресурсом их хозяев из РФС.

      3
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      Рейтинг: +738

      Номэд > NewLife 7 мая, 11:43

      +++

      1
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      Рейтинг: +4674

      fakeid > NewLife 7 мая, 11:51

      московский сайт хряк-экспресс, с этой падлой рабинером, который открыто топит за спортаг, и даже свою колонку про спортаг ведёт и книгу про спортаг выпустил, которую ты купил.

      но да! это сайт про зенит, конечно же! ахаха! такой ты тупень! гы-гы-гы!

      ГЫ!

      3
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