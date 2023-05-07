Черчесов: «Спартак» не устроит чемпионский коридор «Зениту»? Надо уважать соперника, который сильнее тебя»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал отказ «Спартака» от чемпионского коридора для «Зенита» после матча 26-го тура РПЛ. В нем петербуржцы могут оформить чемпионство.

«Зенит» станет чемпионом, если победит «Спартак».

Петербуржцам хватит ничьей, если ЦСКА не выиграет у «Оренбурга».

Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.

– «Спартак» не станет делать чемпионский коридор зенитовцам в случае их победы. Вообще, такие разговоры в нашем футболе имеют смысл? У нас вроде бы нет такой традиции – или все меняется, и почему бы и нет?

– Все, конечно, меняется, но в наше время этих коридоров не было. Если «Спартак» не хочет делать чемпионский коридор, то это его право.

Другое дело, что надо уважать соперника, который в этом году сильнее тебя. Свои поражения и победы конкурентов надо признавать.

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