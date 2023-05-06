Мостовой ответил на приглашение поработать в детском клубе из Крыма

Александр Мостовой отказал детскому футбольному клубу «Арсенал» из Севастополя.

Экс-игрок сборной России считает, что предложение не соответствует его уровню.

«Что касается моей кандидатуры в детскую академию, знаю только от журналистов. Лично со мной не выходили на связь.

Рассматриваю спокойно: есть предложение и есть. Я это не комментирую. Все-таки это не мой уровень работы», – сказал Мостовой.

Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

Сегодня стало известно, что у Мостового проблемы с обучением на тренерскую лицензию.

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