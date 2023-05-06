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    • Мостовой ответил на приглашение поработать в детском клубе из Крыма

    Мостовой ответил на приглашение поработать в детском клубе из Крыма

    Александр Мостовой отказал детскому футбольному клубу «Арсенал» из Севастополя.

    Экс-игрок сборной России считает, что предложение не соответствует его уровню.

    «Что касается моей кандидатуры в детскую академию, знаю только от журналистов. Лично со мной не выходили на связь.

    Рассматриваю спокойно: есть предложение и есть. Я это не комментирую. Все-таки это не мой уровень работы», – сказал Мостовой.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
    • Сегодня стало известно, что у Мостового проблемы с обучением на тренерскую лицензию.

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    Источник: Sport24

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    06.05.2023 16:45
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak 6 мая, 18:09

      Почему на сайте не гнобят чубатых? Без них с нашим футболом разберёмся и не надо на футбольный сайт пропаганду пропускать
      dauzhhhhh - пшёл вон

      1
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      ...
      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > subbotaspartak 6 мая, 18:12

      Прикольно ---8 секунд и ответ от шахтера.))) Точно шахтер, такой быстрый в айти ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak > dauzhhhhh 6 мая, 18:45

      Я ШАХТЁР!!!!! Мы всегда побеждаем.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak > subbotaspartak 6 мая, 18:46

      Да тьфу на тебя ещё раз.
      Плюнуть, растереть и забыть

      2
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      ...
      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > subbotaspartak 6 мая, 19:03

      Раз шахтер , то ты на пенсии.Не давай путинским айтишникам использовать тебя как пушечное мясо

      0
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      ...
      Рейтинг: +4636

      Бомбардиръ > dauzhhhhh 6 мая, 21:17

      Вы что всегда такой издёрганный наведываетесь сюда? Даже укрпропаганда не утешает вас...

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > Бомбардиръ 6 мая, 21:21

      Задам тебе стандартный вопрос в условиях в.ойны ---Почему ты не на фронте ?

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      Рейтинг: +4636

      Бомбардиръ > dauzhhhhh 6 мая, 21:40

      Чё так сразу на "ты"?)
      Для бомбежек украинских позиций не требуется так много людей.
      По сведениям турецкой и израильской разведок статистика на фронте такова: 10 убитых украинцев против одного русского.

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > Бомбардиръ 6 мая, 21:43

      Еще раз---Почему ты не на фронте ?

      0
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      Рейтинг: +4636

      Бомбардиръ > Бомбардиръ 6 мая, 21:44

      Я уже ответил)))))))))))

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > Бомбардиръ 6 мая, 21:52

      Понятно.Бомбардиръ ссыкливая тварь.

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      Рейтинг: +4636

      Бомбардиръ > Бомбардиръ 6 мая, 22:03

      Ха-ха.
      Почаще оглядывайтесь за спину, дабы за вами не пришли, как за пушечным мясом. Если нужно, переодевайтесь в женщину, как часто видел у украинцев.
      Не благодарите.

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > dauzhhhhh 6 мая, 22:13

      за вами не пришли, как за пушечным мясом.=====Потому то ты не на фронте...знаешь..А может уже старый пень.Потому так говорит --Ха-ха.
      Знает--доживать жизнь будет, отправляя и пропагандируя молодых пацанов на груз 200...Казлина еще та.

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      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak 6 мая, 18:06

      Там тепло, там яблоки...

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > subbotaspartak 6 мая, 18:10

      Эт точно.Это тебе не Сибирь, и не всю жизнь в угольных шахтах пахать на износ.

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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 6 мая, 17:33

      а какой интересно его уровень? да никакой его и Сельта-2 не пригласит

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > Garrincha58 6 мая, 18:17

      Сельта-2 не пригласит.И никто из европейских не пригласит.( ну ежели тока Сербия) А почему Европа не пригласит--ты и сам знаешь.

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh 6 мая, 17:13

      Да просто очканул в Крым ехать. Там щас постоянно прилетает- взрывается. Нефтебазы, аэродромы и прочая военная инфраструктура. Хотя Мостового понять можно. Ему как и всем расеянам рассказывали про Киев за три дня, а вона оно как вышло. И дураков попасть под раздачу, поехав в Крым --еще найти надо. Пипец туристическому сезону в Крыму. Спасибо пукину-говорят крымчане.У них там за счет туристов большинство и кормилось.

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