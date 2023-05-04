Мостового позвали тренировать в детский клуб из Крыма

Александр Мостовой получил предложение тренировать детей.

Его пригласили на работу в детский футбольный клуб «Арсенал» из Севастополя.

Мостовому готовы помочь с переездом в Крым, а также оплатить ему тренерскую лицензию категории УЕФА-C.

Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

Также он говорил, что будет искать спонсоров для обучения на тренера.

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