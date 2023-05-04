Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостового позвали тренировать в детский клуб из Крыма

    Александр Мостовой получил предложение тренировать детей.

    Его пригласили на работу в детский футбольный клуб «Арсенал» из Севастополя.

    Мостовому готовы помочь с переездом в Крым, а также оплатить ему тренерскую лицензию категории УЕФА-C.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
    • Также он говорил, что будет искать спонсоров для обучения на тренера.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Мостовой: «Фамилию Слуцкого при мне не произносите, какой он футбольный человек?» 10
    Перфоманс Мостового удалили из FIFA 23 2
    Мостовой: «В июне буду поступать на самую высокую тренерскую лицензию» 6
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2023 20:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 