«Торпедо» – «Ахмат»: стартовые составы на 26-й тур РПЛ

«Торпедо» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
- Начало – в 16:30 мск.
- «Торпедо» занимает 16-е место в таблице РПЛ, «Ахмат» – 5-е.
Торпедо: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Каймаков, Чурич, Савич, Лебеденко, Стефанович, Рейна, Андре.
Ахмат: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Камилов, Карапузов, Швец, Диванович, Гбамбле, Конате.
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Источник: сайт РПЛ