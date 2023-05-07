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    • ⚽ РПЛ. Суперматч «Зенит» – «Спартак», а еще ЦСКА – «Оренбург»

    ⚽ РПЛ. Суперматч «Зенит» – «Спартак», а еще ЦСКА – «Оренбург»

    Сегодня, 7 мая, 26-й тур РПЛ продолжится четырьмя встречами. Сначала «Пари НН» примет «Урал».

    Потом ЦСКА встретится с «Оренбургом». По итогам этого тура москвичи могут потерять шансы на чемпионство.

    В 18:00 начнется матч «Зенита» и «Спартака». В случае победы петербуржцы станут чемпионами. Им хватит и ничьи для титула, но для этого нужна потеря очков ЦСКА в игре с «Оренбургом».

    Последними сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов».

    Россия. РПЛ. 26-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Урал (Екатеринбург)

    7 мая, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Оренбург

    7 мая, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)

    7 мая, 18:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Крылья Советов (Самара)

    7 мая, 19:00 мск

    Локомотив (Москва) – Сочи

    8 мая, 17:00 мск

    Химки – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Смолов (с пенальти), 90+6.

    Удаление: Гбане, 47 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Торпедо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Тодорович, 12; 0:2 – Конате, 19; 0:3 – Камилов, 38; 1:3 – Стефанович, 74; 1:4 – Диванович, 77; 1:5 – Агаларов, 90.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гонгадзе, 46; 0:2 – Аппаев, 74.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.05.2023 08:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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