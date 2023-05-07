Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:
https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
читать внизу
33
Сегодня, 7 мая, 26-й тур РПЛ продолжится четырьмя встречами. Сначала «Пари НН» примет «Урал».
Потом ЦСКА встретится с «Оренбургом». По итогам этого тура москвичи могут потерять шансы на чемпионство.
В 18:00 начнется матч «Зенита» и «Спартака». В случае победы петербуржцы станут чемпионами. Им хватит и ничьи для титула, но для этого нужна потеря очков ЦСКА в игре с «Оренбургом».
Последними сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов».
Россия. РПЛ. 26-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Урал (Екатеринбург)
7 мая, 14:00 мск
7 мая, 16:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)
7 мая, 18:00 мск
Краснодар – Крылья Советов (Самара)
7 мая, 19:00 мск
8 мая, 17:00 мск
Химки – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Смолов (с пенальти), 90+6.
Удаление: Гбане, 47 – нет.
Торпедо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:5 (0:3)
Голы: 0:1 – Тодорович, 12; 0:2 – Конате, 19; 0:3 – Камилов, 38; 1:3 – Стефанович, 74; 1:4 – Диванович, 77; 1:5 – Агаларов, 90.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Гонгадзе, 46; 0:2 – Аппаев, 74.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением