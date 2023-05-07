Сегодня, 7 мая, 26-й тур РПЛ продолжится четырьмя встречами. Сначала «Пари НН» примет «Урал».

Потом ЦСКА встретится с «Оренбургом». По итогам этого тура москвичи могут потерять шансы на чемпионство.

В 18:00 начнется матч «Зенита» и «Спартака». В случае победы петербуржцы станут чемпионами. Им хватит и ничьи для титула, но для этого нужна потеря очков ЦСКА в игре с «Оренбургом».

Последними сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов».

Россия. РПЛ. 26-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Урал (Екатеринбург)

7 мая, 14:00 мск

ЦСКА (Москва) – Оренбург

7 мая, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва)

7 мая, 18:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Крылья Советов (Самара)

7 мая, 19:00 мск

Локомотив (Москва) – Сочи

8 мая, 17:00 мск

Химки – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Смолов (с пенальти), 90+6.

Удаление: Гбане, 47 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Торпедо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Тодорович, 12; 0:2 – Конате, 19; 0:3 – Камилов, 38; 1:3 – Стефанович, 74; 1:4 – Диванович, 77; 1:5 – Агаларов, 90.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гонгадзе, 46; 0:2 – Аппаев, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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