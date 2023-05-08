Россия. РПЛ. 26-й тур
Химки – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Смолов (с пенальти), 90+6.
Удаление: Гбане, 47 – нет.
Торпедо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:5 (0:3)
Голы: 0:1 – Тодорович, 12; 0:2 – Конате, 19; 0:3 – Камилов, 38; 1:3 – Стефанович, 74; 1:4 – Диванович, 77; 1:5 – Агаларов, 90.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Факел (Воронеж) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Гонгадзе, 46; 0:2 – Аппаев, 74.
Пари НН (Нижний Новгород) – Урал (Екатеринбург) – 0:0
ЦСКА (Москва) – Оренбург – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Дивеев, 8; 2:0 – Чалов, 87; 2:1 – Оганесян, 90+4.
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Клаудиньо, 13; 1:1 – Кейта, 33; 2:1 – Мостовой, 39; 2:2 – Промес, 85 (с пенальти); 3:2 – Сергеев, 90+1.
Удаления: нет – Дуарте, 76.
Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Гарре, 16; 1:1 – Волков, 35; 2:1 – Кордоба, 89.
Удаления: нет – Писарский, 31.
Локомотив (Москва) – Сочи – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Тикнизян, 41; 2:0 – Карпукас, 45+3; 3:0 – Изидор, 76.
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