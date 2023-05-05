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  • Озбилиз призвал «Спартак» устроить чемпионский коридор для «Зенита»

Озбилиз призвал «Спартак» устроить чемпионский коридор для «Зенита»

5 мая 2023, 23:10
13

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что москвичи должны устроить чемпионский коридор «Зениту» после матча 26-го тура РПЛ, если по его итогам петербуржцы оформят титул.

«Если так и сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор. Не важно, что «Спартак» и «Зенит» заклятые соперники, в футболе главное – уважение», – считает Озбилиз.

  • Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене».
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • «Зенит» близок к 5-му чемпионству подряд.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (13)
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GermanVo
1683320621
Петушиный коридор для немытых надо сделать.
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Napaleon Banapart
1683321718
Прошел он коридорчиком. И кончил стенкой кажется... (В.С.Высоцкий)
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Lilipyt
1683326088
Как устал читать про коридор. Завтра кто скажет? Черданцев?! Коридор устраивают при вручении наград и в начале матча.
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Дядя Серёжа
1683337758
Коридор - это когда фраера пускают по коридору и все его пи. дячат, или как?
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Strig
1683342848
охренеть... ****!?
Ответить
rash1959
1683347238
Пусть он лучше у себя в жопе коридор пробьёт. "Вводец" ему палку одолжит.
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SLADE2019
1683353951
Честно говоря, запарили уже этим коридором. Устроят коридор или не устроят - это дело самого Спартака. В обоих случаях их никто не может осуждать. Плюс ко всему вопрос, а разве коридор после матча устраивают? Я лично в первый раз вот сейчас услышал.
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paracetamol
1683358539
Уважение, говоришь, а мне кажется, что ты уже в сортире заперся!
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Persona_non_Grata
1683362940
Какой коридор ??? Или ВСЕМ уже известен результат матча Ростов - Факел ???...
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