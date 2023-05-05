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    • Озбилиз призвал «Спартак» устроить чемпионский коридор для «Зенита»

    Озбилиз призвал «Спартак» устроить чемпионский коридор для «Зенита»

    Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что москвичи должны устроить чемпионский коридор «Зениту» после матча 26-го тура РПЛ, если по его итогам петербуржцы оформят титул.

    «Если так и сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор. Не важно, что «Спартак» и «Зенит» заклятые соперники, в футболе главное – уважение», – считает Озбилиз.

    • Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене».
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • «Зенит» близок к 5-му чемпионству подряд.

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    Источник: Sport24

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    05.05.2023 23:10
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata 6 мая, 11:49

      Какой коридор ??? Или ВСЕМ уже известен результат матча Ростов - Факел ???...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 > Янвapь 69 6 мая, 16:10

      О-ля-ля ! Неужели хряки Волеру с товарисчами финансово заинтересовали ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > Янвapь 69 6 мая, 16:37

      Вернись обратно в "69" к палковводцу !!! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18381

      paracetamol 6 мая, 10:35

      Уважение, говоришь, а мне кажется, что ты уже в сортире заперся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1077

      SLADE2019 6 мая, 09:19

      Честно говоря, запарили уже этим коридором. Устроят коридор или не устроят - это дело самого Спартака. В обоих случаях их никто не может осуждать. Плюс ко всему вопрос, а разве коридор после матча устраивают? Я лично в первый раз вот сейчас услышал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18381

      paracetamol > SLADE2019 6 мая, 10:36

      Отмазку готовят поражения с крупным счетом.

      1
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 6 мая, 09:11

      Походу хряки, жадные дегенераты, не хотят забашлять Волере, поэтому такой визг и подняли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6316

      rash1959 6 мая, 07:27

      Пусть он лучше у себя в жопе коридор пробьёт. "Вводец" ему палку одолжит.

      3
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      ...
      Рейтинг: +135

      russkiisergei > rash1959 6 мая, 11:05

      там тунель уже, а не коридор!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2130

      ПалкоВводецъ (returned) 6 мая, 06:49

      Зенит просто нагнёт по взрослому в очередной раз свой фарм клуб, ежегодно приносящий 6 очков и кучу забитых голов. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14587

      Алексей З 6 мая, 06:23

      Никто никогда этого не делал не в СССР , не в России.
      Никто и сейчас делать не станет.
      Можно и не опрашивать не пойми кого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      Strig 6 мая, 06:14

      охренеть... ****!?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 6 мая, 04:49

      Коридор - это когда фраера пускают по коридору и все его пи. дячат, или как?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > Дядя Серёжа 6 мая, 14:48

      Или как .

      0
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      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 6 мая, 18:32

      Ну как-то так...

      0
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      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak > Barmaleushka 6 мая, 18:33

      Видать ходил (пропускался) по коридору... или по кругу?

      0
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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > subbotaspartak 6 мая, 18:38

      Видать если только через твоё "поддувало" .

      0
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      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak > Barmaleushka 6 мая, 18:41

      Правильно, вдую так вдую

      0
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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > subbotaspartak 6 мая, 18:46

      Ты две буквы "т" пропустил(недописал) .

      0
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      Рейтинг: +10

      tavri4eski99 6 мая, 02:03

      Ребята, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: Серебряный прогноз. МАТЧ ТВ о них говорит.

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