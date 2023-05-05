Озбилиз призвал «Спартак» устроить чемпионский коридор для «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что москвичи должны устроить чемпионский коридор «Зениту» после матча 26-го тура РПЛ, если по его итогам петербуржцы оформят титул.

«Если так и сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор. Не важно, что «Спартак» и «Зенит» заклятые соперники, в футболе главное – уважение», – считает Озбилиз.

Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене».

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

«Зенит» близок к 5-му чемпионству подряд.

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