Неймар лайкнул пост с критикой Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Неймар оставил лайк в социальной сети под постом, где критикуется его партнер Килиан Мбаппе.

«Это худший «ПСЖ» за последние годы, потому что они продлили контракт со своим принцем за невероятную сумму.

Этот принц стал причиной вылета из Лиги чемпионов. Он мог отдать пас Неймару, но отдал вратарю «Баварии». Он считает себя богом», – сказано в посте про Мбаппе.

Год назад «ПСЖ» продлил контракт с Мбаппе до 2025 года.

Тогда Килиан был близок к трансферу в «Реал».

Сам Неймар летом может уйти в АПЛ.

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