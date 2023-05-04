В «Ростове» определились с будущим Сильянова, арендованного у «Локомотива»

«Ростов» не будет выкупать правого защитника Александра Сильянова, права на которого принадлежат «Локомотиву».

«По условиям аренды «Ростов» должен был уведомить «Локомотив» о выкупе Сильянова за фиксированную сумму до 1 мая. Ростовский клуб этого не сделал.

Сам Сильянов склоняется к тому, чтобы в следующем сезоне бороться за место в основе «Локо», – сообщил источник «Чемпионата».

«Ростов» арендовал игрока в январе 2022 года.

С тех пор он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 44 матчах.

Рыночная стоимость Сильянова – 4 миллиона евро.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением