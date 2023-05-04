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    • В «Ростове» определились с будущим Сильянова, арендованного у «Локомотива»

    В «Ростове» определились с будущим Сильянова, арендованного у «Локомотива»

    «Ростов» не будет выкупать правого защитника Александра Сильянова, права на которого принадлежат «Локомотиву».

    «По условиям аренды «Ростов» должен был уведомить «Локомотив» о выкупе Сильянова за фиксированную сумму до 1 мая. Ростовский клуб этого не сделал.

    Сам Сильянов склоняется к тому, чтобы в следующем сезоне бороться за место в основе «Локо», – сообщил источник «Чемпионата».

    • «Ростов» арендовал игрока в январе 2022 года.
    • С тех пор он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 44 матчах.
    • Рыночная стоимость Сильянова – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.05.2023 20:55
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