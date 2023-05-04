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    Семшов ответил, кто сильнее – Малком или Промес

    Игорь Семшов сравнил Малкома и Квинси Промеса.

    – Думаю, лучшим бомбардиром [сезона РПЛ] станет, безусловно, Малком. Он неплохо играет в последних матчах, тем более, когда он забивает по три, четыре мяча, отрыв становится большим в бомбардирской гонке.

    «Зенит» на кураже, до чемпионства осталось немного, а Промес сейчас то играет, то нет. Скорее всего, это происходит из-за ротации состава, или тренер смотрит, кто лучше выглядит.

    Психологическое состояние Малкома стабильнее, чтобы стать лучшим нападающим.

    – Кто сейчас сильнее – Промес или Малком?

    – Однозначно Малком. Тут двух мнений не бывает. Промес тоже сильный футболист, но в нашем чемпионате Малком может очень много.

    На данный момент бразилец в хорошем настроении, в игровом тонусе. Малком – фантастический футболист, очень нравится, как он обращается с мячом.

    Он силен индивидуально и делает очень многое для «Зенита», чтобы команда всегда была на первом месте.

    • В активе Малкома 22+7 в 25 играх в этом сезоне РПЛ.
    • У Промеса 17+6 в 22 матчах российского чемпионата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 2 часа назад

      Что то питерская помойка все грозит 7 маем, а что будет 7 мая, если они о шемьпиньоне, это ПРОМКВАС уже давно купил, в начали пятилетки, все проплачено и звездочка и пачпорта и шемьпиньонство, так что не вылезайте из штанов или из помойки, питерская помойка навсегда останется ПОМОЙКОЙ

      0
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      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka 3 часа назад

      А кто сильнее Сталлоне или Шварц ?

      0
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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Промес хоть и свой сукин сын, но здесь всё очевидно, спорить не о чем.

      1
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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь 4 часа назад

      На улице ночью все сут в черный угол.
      А вы не замечали, там Промес стоит?
      Ему обидно, хотя бы здрасти сказали.
      :)))

      3
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      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > Питерский князь 3 часа назад

      Так писают в питере в черный угол, а там малком и не только.

      0
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      Рейтинг: +2120

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Какое может быть сравнение? Свинси Промяс пуговка от парток Малкома! Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +1000

      эд100 4 часа назад

      до травмы у Промеса то же было хорошее настроение, и Малком был вторым по показателям, без вариантов. Настроение дело наживное, и гонка ещё не закончена.

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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr > эд100 4 часа назад

      Какая может быть гонка в 31 год? Промес после травмы играет не стабильно, да и разницу в 5 мячей в оставшихся 5-ти играх преодолеть крайне сложно. Если в Зените все играют на Малкома, то Промесу приходится самому зарабатывать моменты для удара. Да и действия Антохи вполне предсказуемы, защитники изучили его манеры.

      0
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      Рейтинг: +618

      Baggio1986 5 часов назад

      Промес не играл из-за травмы,а не из-за ротации.

      0
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      Рейтинг: +4642

      fakeid 5 часов назад

      щас у хряков полыхнёт. затем полыхнёт ещё раз 7 числа, когда он им забьёт. а потом полыхнёт ещё сильнее, когда малком получит звание лучшего игрока года. гы-гы!

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      Рейтинг: +1000

      эд100 > fakeid 4 часа назад

      да ради Бога, пусть будет лучшим и чемпионом, лишь бы твой пукан сейчас от бахвальства порвало, всю помойку накроешь.

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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM > fakeid 4 часа назад

      как минимум некорректное сравнение, так как один травмированный был. По сути игроки одного уровня, плюс -минус. У Малколма более изящный дриблинг и умение работать с мячом, Квинси больше игрок настроения, с яйцами. По цене -качество, Квинси более выгодная сделка. Зачем переплачивать в 4 раза, если один и другой дают похожий результат.

      2
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      Рейтинг: +4642

      fakeid > FCSpartakM 4 часа назад

      по факту вы переплатили дофигища. чтобы найти дешёвого и качественного игрока - вам пришлось перетрясти все пальмы и набрать десятки нонэйм-зулусов, которых потом не знали, куда сбагрить. зенит идёт по совершенно иному пути - сразу покупает качественного игрока. да, дорого, но результат он точно принесёт, это не коты в мешках, которых нужно адаптировать а потом думать, как от них избавиться и отбить хотя бы часть затрат.

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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr > FCSpartakM 4 часа назад

      Если один и другой дают похожий результат, то это пока. Малком на подъёме и есть куда расти, а вот с Антохой похоже, что бобик уже на издыхании.

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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM > ilichkadr 31 минуту назад

      Куда расти в РПЛ без Европы? Опять же, истинный уровень Малкома сейчас неизвестен все из-за того же уровня РПЛ. Предполагаю, что для условного ПСЖ это такая же банка, как и для Паредеса в свое время. В Барсе он вообще сидел не вставая с лавки, хотя приезжал туда, как звезда более сильного чемпионата Франции.

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