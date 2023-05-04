Семшов ответил, кто сильнее – Малком или Промес

Что то питерская помойка все грозит 7 маем, а что будет 7 мая, если они о шемьпиньоне, это ПРОМКВАС уже давно купил, в начали пятилетки, все проплачено и звездочка и пачпорта и шемьпиньонство, так что не вылезайте из штанов или из помойки, питерская помойка навсегда останется ПОМОЙКОЙ
Игорь Семшов сравнил Малкома и Квинси Промеса.
– Думаю, лучшим бомбардиром [сезона РПЛ] станет, безусловно, Малком. Он неплохо играет в последних матчах, тем более, когда он забивает по три, четыре мяча, отрыв становится большим в бомбардирской гонке.
«Зенит» на кураже, до чемпионства осталось немного, а Промес сейчас то играет, то нет. Скорее всего, это происходит из-за ротации состава, или тренер смотрит, кто лучше выглядит.
Психологическое состояние Малкома стабильнее, чтобы стать лучшим нападающим.
– Кто сейчас сильнее – Промес или Малком?
– Однозначно Малком. Тут двух мнений не бывает. Промес тоже сильный футболист, но в нашем чемпионате Малком может очень много.
На данный момент бразилец в хорошем настроении, в игровом тонусе. Малком – фантастический футболист, очень нравится, как он обращается с мячом.
Он силен индивидуально и делает очень многое для «Зенита», чтобы команда всегда была на первом месте.
- В активе Малкома 22+7 в 25 играх в этом сезоне РПЛ.
- У Промеса 17+6 в 22 матчах российского чемпионата.
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