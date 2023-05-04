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Семшов ответил, кто сильнее – Малком или Промес

4 мая 2023, 12:55
13

Игорь Семшов сравнил Малкома и Квинси Промеса.

– Думаю, лучшим бомбардиром [сезона РПЛ] станет, безусловно, Малком. Он неплохо играет в последних матчах, тем более, когда он забивает по три, четыре мяча, отрыв становится большим в бомбардирской гонке.

«Зенит» на кураже, до чемпионства осталось немного, а Промес сейчас то играет, то нет. Скорее всего, это происходит из-за ротации состава, или тренер смотрит, кто лучше выглядит.

Психологическое состояние Малкома стабильнее, чтобы стать лучшим нападающим.

– Кто сейчас сильнее – Промес или Малком?

– Однозначно Малком. Тут двух мнений не бывает. Промес тоже сильный футболист, но в нашем чемпионате Малком может очень много.

На данный момент бразилец в хорошем настроении, в игровом тонусе. Малком – фантастический футболист, очень нравится, как он обращается с мячом.

Он силен индивидуально и делает очень многое для «Зенита», чтобы команда всегда была на первом месте.

  • В активе Малкома 22+7 в 25 играх в этом сезоне РПЛ.
  • У Промеса 17+6 в 22 матчах российского чемпионата.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Промес Квинси Малком Семшов Игорь
Комментарии (13)
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Baggio1986
1683195429
Промес не играл из-за травмы,а не из-за ротации.
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эд100
1683195757
до травмы у Промеса то же было хорошее настроение, и Малком был вторым по показателям, без вариантов. Настроение дело наживное, и гонка ещё не закончена.
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DOCTOR PENALTY
1683198807
Промес хоть и свой сукин сын, но здесь всё очевидно, спорить не о чем.
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alefreddy
1683290632
травма вмешалась в результат
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