Семшов ответил, кто сильнее – Малком или Промес

Игорь Семшов сравнил Малкома и Квинси Промеса.

– Думаю, лучшим бомбардиром [сезона РПЛ] станет, безусловно, Малком. Он неплохо играет в последних матчах, тем более, когда он забивает по три, четыре мяча, отрыв становится большим в бомбардирской гонке.

«Зенит» на кураже, до чемпионства осталось немного, а Промес сейчас то играет, то нет. Скорее всего, это происходит из-за ротации состава, или тренер смотрит, кто лучше выглядит.

Психологическое состояние Малкома стабильнее, чтобы стать лучшим нападающим.

– Кто сейчас сильнее – Промес или Малком?

– Однозначно Малком. Тут двух мнений не бывает. Промес тоже сильный футболист, но в нашем чемпионате Малком может очень много.

На данный момент бразилец в хорошем настроении, в игровом тонусе. Малком – фантастический футболист, очень нравится, как он обращается с мячом.

Он силен индивидуально и делает очень многое для «Зенита», чтобы команда всегда была на первом месте.

В активе Малкома 22+7 в 25 играх в этом сезоне РПЛ.

У Промеса 17+6 в 22 матчах российского чемпионата.

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