Дзюба: «Павлюченко мне в «Спартаке» говорил: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу»

Бывший форвард «Спартака» Артем Дзюба вспомнил, как вместе играл за команду с Романом Павлюченко.

«Когда я в 17 лет попал в основу «Спартака», в товарищеских матчах Павлюченко, *** [блин], с навигатором не сыщешь. А мне всегда говорят: «Через эти игры товарищеские ты должен показывать!»

Я сижу думаю: «*** [блин], а этот-то где тогда?!» Подхожу к нему, спрашиваю: «Ром, чe за *** [фигня]?» А он такой: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу», – рассказал Дзюба на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Из «Спартака» Павлюченко в 2008 году перешел в «Тоттенхэм».

Игрок завершил карьеру в прошлом году.

Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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