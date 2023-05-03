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  • Дзюба: «Павлюченко мне в «Спартаке» говорил: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу»

Дзюба: «Павлюченко мне в «Спартаке» говорил: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу»

3 мая 2023, 12:56
3

Бывший форвард «Спартака» Артем Дзюба вспомнил, как вместе играл за команду с Романом Павлюченко.

«Когда я в 17 лет попал в основу «Спартака», в товарищеских матчах Павлюченко, *** [блин], с навигатором не сыщешь. А мне всегда говорят: «Через эти игры товарищеские ты должен показывать!»

Я сижу думаю: «*** [блин], а этот-то где тогда?!» Подхожу к нему, спрашиваю: «Ром, чe за *** [фигня]?» А он такой: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу», – рассказал Дзюба на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Из «Спартака» Павлюченко в 2008 году перешел в «Тоттенхэм».
  • Игрок завершил карьеру в прошлом году.
  • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Павлюченко Роман Дзюба Артем
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1683110481
Ну это Дзюба всё стреляет не по настоящим целям, а пуляет "холостыми" )))
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эд100
1683111540
блогер блин, дятел-стукачок
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