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    • Дзюба: «Павлюченко мне в «Спартаке» говорил: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу»

    Дзюба: «Павлюченко мне в «Спартаке» говорил: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу»

    Бывший форвард «Спартака» Артем Дзюба вспомнил, как вместе играл за команду с Романом Павлюченко.

    «Когда я в 17 лет попал в основу «Спартака», в товарищеских матчах Павлюченко, *** [блин], с навигатором не сыщешь. А мне всегда говорят: «Через эти игры товарищеские ты должен показывать!»

    Я сижу думаю: «*** [блин], а этот-то где тогда?!» Подхожу к нему, спрашиваю: «Ром, чe за *** [фигня]?» А он такой: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу», – рассказал Дзюба на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Из «Спартака» Павлюченко в 2008 году перешел в «Тоттенхэм».
    • Игрок завершил карьеру в прошлом году.
    • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2023 12:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1000

      эд100 3 мая, 13:59

      блогер блин, дятел-стукачок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata 3 мая, 13:41

      Ну это Дзюба всё стреляет не по настоящим целям, а пуляет "холостыми" )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +19672

      Cleaner > Persona_non_Grata 3 мая, 15:14

      Не лукавьте. Дзюба стреляет вполне боевыми. В последнем матче ударом СКОРПИОНА отличился. Красавец гол, да еще и трудовой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 3 мая, 13:09

      Сейчас все изменилось. Спартак тратит все свои патроны в товарняках, выигрывая межсезонные Кубки Соли. Ржу ни могу!...)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 > Cleaner 3 мая, 14:38

      Согласен. Дарит тем самым совсем уж оптимистично настроенным болельщикам надежды на сезон, которые так ими и остаются.

      0
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