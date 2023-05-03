Зарема надеется, что игроки «Спартака» не устроят чемпионский коридор «Зениту»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова перед матчем 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами выразила надежду, что спартаковцы не устроят чемпионский коридор петербуржцам.

«Зенит» в этой игре может оформить чемпионство.

Матч состоится 7 мая на «Газпром Арене».

Федун ушел из «Спартака» в прошлом году.

«Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года. Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретeнные Федуном, ни одному из них не придeт в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», – сказала Салихова.

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