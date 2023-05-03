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    • Зарема надеется, что игроки «Спартака» не устроят чемпионский коридор «Зениту»

    Зарема надеется, что игроки «Спартака» не устроят чемпионский коридор «Зениту»

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова перед матчем 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами выразила надежду, что спартаковцы не устроят чемпионский коридор петербуржцам.

    • «Зенит» в этой игре может оформить чемпионство.
    • Матч состоится 7 мая на «Газпром Арене».
    • Федун ушел из «Спартака» в прошлом году.

    «Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года. Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретeнные Федуном, ни одному из них не придeт в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», – сказала Салихова.

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    Источник: Metaratings

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    03.05.2023 10:24
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    Комментарии48
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 18 часов назад

      всё зависит от Ростова и в какой то степени от Факела

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      mab1011 3 мая, 16:28

      Почему жёны владельцев и особенно экс-владельцев других клубов занимаются семейными делами, а Зарема - затычка во всех бочках? Заслуги Федуна не дают ей покоя.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka 3 мая, 15:28

      зарема надеется, злится и шипит
      после уползает, 10 дней молчит .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик 3 мая, 13:39

      Коридор можно устраивать, но только честным чемпионам.....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -545

      massaboss 3 мая, 13:19

      Не удовлетворенная женщина, сколько злобы в ней. Муженек её видимо импотент не только в футболе.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > massaboss 3 мая, 13:44

      Где же ты тут злобу увидал ??? А вот ваши тут так и пышут ею - видимо одни импотенты собрались !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -545

      massaboss > Persona_non_Grata 3 мая, 13:46

      Блевотина гниломясного опарыша ты.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > massaboss 3 мая, 13:48

      О, Гюльчатай личико показала )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -545

      massaboss > Persona_non_Grata 3 мая, 13:50

      Оптекай молча....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Mikki -Spb > Persona_non_Grata 3 мая, 15:57

      В стойло свино-мыш

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > massaboss 21 час назад

      Ну вот один из импотентов тут как тут

      0
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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Mikki -Spb 21 час назад

      Что тоже с потенцией проблема ?

      0
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      Рейтинг: -545

      massaboss > Persona_non_Grata 19 часов назад

      Ты как отец Фёдор, на большее чем "сам дурак" мозгов не хватает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > massaboss 19 часов назад

      Ну зато у тебя фантазия отменная "Блевотина гниломясного опарыша" - впрочем возможно ты и спец по блевотинам )

      0
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      Рейтинг: -545

      massaboss > Persona_non_Grata 19 часов назад

      Понравилось вижу тебе твоё новое имя. Буду везде теперь тебя так называть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > massaboss 19 часов назад

      Дерзай мне на тебя вообще глубоко насрать !!! ))) Кого сможет заинтересовать мнение дохлой лобковой вши )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -545

      massaboss > Persona_non_Grata 18 часов назад

      Хвалю. Хорошее дополнение к твоему имени - будешь блевотиной гниломясного опарыша лобковой вши.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Mikki -Spb > Persona_non_Grata 7 часов назад

      У тебя у самого проблемы в этом направлении по ходу дела, раз делишся своим не дугом!!! Троллить это не твоё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      somn 3 мая, 13:08

      Я думаю Зенит не расстроится.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12625

      Вомбат 3 мая, 12:47

      Журналистов, печатающих бредни Заремы, даже человекообразными не хочется называть. Это класс заремоподобных. И кстати, вопрос о каком-то там коридоре не только не интересен, но еще и не актуален. Потому что Ростов наверняка обыграет Факел.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Вомбат 3 мая, 13:45

      Может растолкуешь - в чем тут её бред ???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 3 мая, 15:13

      Ну зачем такому интеллектуалу , как ты что-то растолковывать ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 21 час назад

      Само собой - нести всякую херню, можно и необоснованно (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 19 часов назад

      Хорошо что ты это признаёшь , ведь визги "гаспромфсёкупил" как раз из этой серии .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 3 мая, 12:27

      Не надо в коридорах, пойдёмте за школу...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6281

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 3 мая, 15:57

      На большой перемене

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18200

      NewLife 3 мая, 12:14

      "Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет."
      В.С. Высоцкий

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1403

      Lilipyt 3 мая, 11:28

      с чего спартаку устраивать чемпионский коридор? зенит еще не чемпион. она вообще тю тю

      3
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