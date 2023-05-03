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  • Зарема надеется, что игроки «Спартака» не устроят чемпионский коридор «Зениту»

Зарема надеется, что игроки «Спартака» не устроят чемпионский коридор «Зениту»

3 мая 2023, 10:24
11

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова перед матчем 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами выразила надежду, что спартаковцы не устроят чемпионский коридор петербуржцам.

  • «Зенит» в этой игре может оформить чемпионство.
  • Матч состоится 7 мая на «Газпром Арене».
  • Федун ушел из «Спартака» в прошлом году.

«Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года. Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретeнные Федуном, ни одному из них не придeт в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», – сказала Салихова.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (11)
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edw7777
1683100018
Идиотка полная!
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Lilipyt
1683102508
с чего спартаку устраивать чемпионский коридор? зенит еще не чемпион. она вообще тю тю
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NewLife
1683105252
"Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет." В.С. Высоцкий
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Дядя Серёжа
1683106047
Не надо в коридорах, пойдёмте за школу...
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Вомбат
1683107268
Журналистов, печатающих бредни Заремы, даже человекообразными не хочется называть. Это класс заремоподобных. И кстати, вопрос о каком-то там коридоре не только не интересен, но еще и не актуален. Потому что Ростов наверняка обыграет Факел.
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somn
1683108491
Я думаю Зенит не расстроится.
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Красногвардейчик
1683110349
Коридор можно устраивать, но только честным чемпионам.....
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mab1011
1683120514
Почему жёны владельцев и особенно экс-владельцев других клубов занимаются семейными делами, а Зарема - затычка во всех бочках? Заслуги Федуна не дают ей покоя.
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Garrincha58
1683145557
всё зависит от Ростова и в какой то степени от Факела
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