Кузяев получил предложения из Франции и Турции

У полузащитника «Зенита» Далера Кузяева появились варианты продолжения карьеры за границей.
«В «Марселе» хотят обновить линию полузащиты, поэтому из потенциальных трансферов рассматривается подписание Эдуарда Сперцяна и Далера Кузяева.
Спортивный директор французов Хавьер Рибалта знаком с российским рынком и может помочь Далеру обустроиться во Франции.
Также из других лиг Кузяевым интересуются турецкие клубы. Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло хотел бы сделать крепкую связку полузащитников Оздоев – Кузяев.
Также итальянец ценит универсальность футболиста и возможность подписания игрока бесплатно», – сообщил источник Sport24.
- Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- В этом сезоне игрок забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
Источник: Sport24