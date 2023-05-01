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Кузяев получил предложения из Франции и Турции

1 мая 2023, 20:16
3

У полузащитника «Зенита» Далера Кузяева появились варианты продолжения карьеры за границей.

«В «Марселе» хотят обновить линию полузащиты, поэтому из потенциальных трансферов рассматривается подписание Эдуарда Сперцяна и Далера Кузяева.

Спортивный директор французов Хавьер Рибалта знаком с российским рынком и может помочь Далеру обустроиться во Франции.

Также из других лиг Кузяевым интересуются турецкие клубы. Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло хотел бы сделать крепкую связку полузащитников Оздоев – Кузяев.

Также итальянец ценит универсальность футболиста и возможность подписания игрока бесплатно», – сообщил источник Sport24.

  • Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
  • В этом сезоне игрок забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Турция. Суперлига Зенит Марсель Карагюмрюк Кузяев Далер
Комментарии (3)
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portero
1682965219
Наверное имеется условие, как с Шапи, снижение запросов по зарплате....
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житель СПб
1682968687
Главное условие интереса - "бесплатно"! Это по сравнению с западными игроками, где сейчас цены начинаются с 15-20 млн. ! Хорошие менеджеры заключили бы с ним новый контракт зимой, а сейчас продали бы недорого - и все равно заработали бы! Но это те, кто деньги считают...
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Вомбат
1683047897
Конечно, в Марсель Кузяев поехал бы с удовольствием. Команда без 5 минут серебряный призер, в следующем сезоне напрямую попадает в группу ЛЧ. Однако существует рекомендация руководства Лиги 1 игроков с российским гражданством не брать. Русофобии, как массового явления, во Франции не было и нет, но сверху такое вот льется во всех сферах человеческой жизни.
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