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    Кузяев получил предложения из Франции и Турции

    У полузащитника «Зенита» Далера Кузяева появились варианты продолжения карьеры за границей.

    «В «Марселе» хотят обновить линию полузащиты, поэтому из потенциальных трансферов рассматривается подписание Эдуарда Сперцяна и Далера Кузяева.

    Спортивный директор французов Хавьер Рибалта знаком с российским рынком и может помочь Далеру обустроиться во Франции.

    Также из других лиг Кузяевым интересуются турецкие клубы. Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло хотел бы сделать крепкую связку полузащитников Оздоев – Кузяев.

    Также итальянец ценит универсальность футболиста и возможность подписания игрока бесплатно», – сообщил источник Sport24.

    • Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне игрок забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

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    Источник: Sport24

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    01.05.2023 20:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12625

      Вомбат 2 мая, 20:18

      Конечно, в Марсель Кузяев поехал бы с удовольствием. Команда без 5 минут серебряный призер, в следующем сезоне напрямую попадает в группу ЛЧ. Однако существует рекомендация руководства Лиги 1 игроков с российским гражданством не брать. Русофобии, как массового явления, во Франции не было и нет, но сверху такое вот льется во всех сферах человеческой жизни.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4642

      fakeid 1 мая, 23:22

      рибалта работал в зените неск. лет, много игроков к нам затащил, ещё бы ему не знать о кузяеве. но, в целом, игроки за 10 лямов свободными агентами мало где валяются. далеру удачи в дальнейшем, куда бы он не перешёл (кроме одного клуба из тарасофки, естественно).

      0
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      Рейтинг: +18447

      житель СПб 1 мая, 22:18

      Главное условие интереса - "бесплатно"! Это по сравнению с западными игроками, где сейчас цены начинаются с 15-20 млн. ! Хорошие менеджеры заключили бы с ним новый контракт зимой, а сейчас продали бы недорого - и все равно заработали бы! Но это те, кто деньги считают...

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      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh > житель СПб 1 мая, 22:38

      В Турцию --может быть.Но не в Европу. Как только хотя бы один расейский игрок приедет в Европу ( после 24.02.22) , сразу же этот клуб накроет волна протеста.

      0
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      Рейтинг: +68031

      portero 1 мая, 21:20

      Наверное имеется условие, как с Шапи, снижение запросов по зарплате....

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      Рейтинг: +14557

      Алексей З 1 мая, 21:08

      Мечта о Европе становится близка.

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