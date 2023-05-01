Кузяев получил предложения из Франции и Турции

У полузащитника «Зенита» Далера Кузяева появились варианты продолжения карьеры за границей.

«В «Марселе» хотят обновить линию полузащиты, поэтому из потенциальных трансферов рассматривается подписание Эдуарда Сперцяна и Далера Кузяева.

Спортивный директор французов Хавьер Рибалта знаком с российским рынком и может помочь Далеру обустроиться во Франции.

Также из других лиг Кузяевым интересуются турецкие клубы. Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло хотел бы сделать крепкую связку полузащитников Оздоев – Кузяев.

Также итальянец ценит универсальность футболиста и возможность подписания игрока бесплатно», – сообщил источник Sport24.