Стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на ретроматч «Победа»: Мостовой в запасе

Как Царь в запасе?, ну это вы зря, Сашко должен быть в основе
Названы стартовые составы московского «Спартака» и сталинградского «Динамо» на ретроматч «Победа» в Волгограде.
«Спартак»: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, Константин Головской, Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Валерий Кечинов, Александр Ширко.
«Динамо»: Платон Захарчук, Альберт Борзенков, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Виталий Абрамов, Игорь Семшов, Евгений Алдонин, Павел Могилевский, Максим Ромащенко, Николай Олеников, Денис Зубко.
- Матч начнется в 20:00 мск.
- Он посвящен 80‑летию победы в Сталинградской битве.