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    • Стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на ретроматч «Победа»: Мостовой в запасе

    Стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на ретроматч «Победа»: Мостовой в запасе

    Названы стартовые составы московского «Спартака» и сталинградского «Динамо» на ретроматч «Победа» в Волгограде.

    «Спартак»: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, Константин Головской, Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Валерий Кечинов, Александр Ширко.

    «Динамо»: Платон Захарчук, Альберт Борзенков, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Виталий Абрамов, Игорь Семшов, Евгений Алдонин, Павел Могилевский, Максим Ромащенко, Николай Олеников, Денис Зубко.

    • Матч начнется в 20:00 мск.
    • Он посвящен 80‑летию победы в Сталинградской битве.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    01.05.2023 19:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 1 мая, 20:56

      Как Царь в запасе?, ну это вы зря, Сашко должен быть в основе

      0
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      Рейтинг: +13530

      R_a_i_n > Suvorov51 1 мая, 21:55

      Это ладно. Что Алдонин делает в Динамо?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 > R_a_i_n 1 мая, 22:12

      я знаю его как игрока ЦДКА

      0
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