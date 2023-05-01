Стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на ретроматч «Победа»: Мостовой в запасе

Названы стартовые составы московского «Спартака» и сталинградского «Динамо» на ретроматч «Победа» в Волгограде.

«Спартак»: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Парфенов, Константин Головской, Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Валерий Кечинов, Александр Ширко.

«Динамо»: Платон Захарчук, Альберт Борзенков, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Виталий Абрамов, Игорь Семшов, Евгений Алдонин, Павел Могилевский, Максим Ромащенко, Николай Олеников, Денис Зубко.