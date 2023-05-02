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    • У Смолова новая девушка? Возможно, это диджей, которая играла сеты на матчах «Динамо»

    У Смолова новая девушка? Возможно, это диджей, которая играла сеты на матчах «Динамо»

    Личная жизнь Федора Смолова всегда привлекала внимание болельщиков. Он осторожно относится к сохранению тайны своих отношений, но, вероятно, сейчас в соцсетях появляются намеки на его новую девушку.

    Это Карина Истомина. Сегодня Смолов опубликовал с ней совместную фотографию.

    Означает ли это, что они в отношениях? Нет. Ни Смолов, ни Истомина не подтверждают эти слухи. Но Смолов уже делился снимком с празднования своего дня рождения, на котором была Истомина.

    Кто такая Карина Истомина? Она ведущая на ютубе, блогер и диджей. Периодически играет сеты на матчах «Динамо».

    Фото: соцсети Карины Истоминой, Федора Смолова

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2023 01:30
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +29422

      JTherry 2 мая, 09:56

      стоит девушке показать мужикам сиську (в профиль), как она уже кажется красоткой...) а на третьей фотке сверху у этой Карины руки, как у якудзы, того и гляди - придушит... пропал вкус у Смола, как и его способность забивать голы в футболе...

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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 05:34

      Вперед Федя, ее для тебя подготовили, раздели..

      0
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 2 мая, 11:22

      А ручонки как у Феди, в синеве...

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      Рейтинг: +25058

      bset 2 мая, 02:24

      Сегодня таких хейтят, в 90-е в разноцветных олимпийках с жвачкой и с ярким макияжем хейтили, в 80--е в джинсах хейтили, в 60-е тех, кто юбки выше колена носит, в начале века тех, кто без платка ходит. Старперы всегда найдут, за что хейтить))

      2
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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > bset 2 мая, 03:08

      В чём причина? Изуродовать себя ? Тату всякие линзы , не глаза а черные дыры , не кожа и тело а рисунок который напечатали случайно , будто бы попой сели на Клаву .

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      Рейтинг: +1548

      сутулая собака и лисы > JIEGEHDA 2 мая, 09:18

      захотелось -> обмазался тату.
      и последнее, что должно волновать человека, это мнение таких как ты.

      1
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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > сутулая собака и лисы 2 мая, 13:48

      Ну раз человека не должно волновать мнение таких как я , а ты заволновался и решил мне написать , то вывод какой? Правильно. Кто ты нелюдь?

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      Рейтинг: +25058

      bset > JIEGEHDA 2 мая, 14:19

      Человек подчеркивает свою индивидуальность, как хочет. А вам лишь бы опять всех одинаковыми сделать

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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > bset 2 мая, 19:34

      Выделяться надо другими способами. Мозгами особенно . А с таким телом и такими фото на всеобщее обозрение у неё их почти нет

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      Рейтинг: +25058

      bset > JIEGEHDA 3 мая, 00:10

      Ну если у тебя пивное пузо, то да, только мозгами и остается выделяться

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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > bset 3 мая, 08:55

      Ещё одна умничка . У одного два выбора было , или та что на фото или Галя с грудью до колен . И тут по ходу так же . Или пузо или татушки и полуголые надо себя показывать . Я думаю вы уже в каком то 2160 году , где в двух тряпка будет считаться одеждой и ничего Сверхъестественного . Но я всегда задаю таким один вопрос . Вы свои дорогие вещи , украшения , деньги где храните ? Ссобой постоянно? На балконе? На тумбочку открыто ложите? Нет же , кто в сейф, кто ещё по дальше . Дорожите вещами. А тут своё можно выставлять куда хочешь , показывать кому хочешь . Пей дальше пиво и строчи коммы . Твой Макс тут останется

      0
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      Рейтинг: +157

      Bez Imeni 2 мая, 01:39

      в одном поле с такой срать бы не сел

      1
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      Рейтинг: +616

      Врундель 1 мая, 23:04

      Вас послушать,тощая, исписанная.. интересно посмотреть ваш вкус...Галя с титьками на пузе да лосины леопардовые на сраку с 2 стула?

      0
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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > Врундель 2 мая, 03:09

      А что для тебя только Галя да расписанные ? Больше выбора и вариантов нет? Обычные , с аккуратной фигурой , без всяких рисунков , не пойми кого не пойми зачем

      5
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      Рейтинг: +1765

      Fialet 1 мая, 22:07

      Тощая и тошная.

      1
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      Рейтинг: +5036

      neveldomha 1 мая, 21:02

      У Смолова все мысли о футболе ниже пояса.

      1
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      Рейтинг: +1288

      mama1991 1 мая, 20:54

      моя бывшая.

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      Рейтинг: +1288

      mama1991 1 мая, 20:53

      вся в партаках....

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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь 1 мая, 20:48

      1 бровь и два глаза, а я девочка с Казказа.
      :)))

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