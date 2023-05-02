стоит девушке показать мужикам сиську (в профиль), как она уже кажется красоткой...) а на третьей фотке сверху у этой Карины руки, как у якудзы, того и гляди - придушит... пропал вкус у Смола, как и его способность забивать голы в футболе...
Личная жизнь Федора Смолова всегда привлекала внимание болельщиков. Он осторожно относится к сохранению тайны своих отношений, но, вероятно, сейчас в соцсетях появляются намеки на его новую девушку.
Это Карина Истомина. Сегодня Смолов опубликовал с ней совместную фотографию.
Означает ли это, что они в отношениях? Нет. Ни Смолов, ни Истомина не подтверждают эти слухи. Но Смолов уже делился снимком с празднования своего дня рождения, на котором была Истомина.
Кто такая Карина Истомина? Она ведущая на ютубе, блогер и диджей. Периодически играет сеты на матчах «Динамо».
Фото: соцсети Карины Истоминой, Федора Смолова
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