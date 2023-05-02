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  • У Смолова новая девушка? Возможно, это диджей, которая играла сеты на матчах «Динамо»

У Смолова новая девушка? Возможно, это диджей, которая играла сеты на матчах «Динамо»

2 мая 2023, 01:30
15

Личная жизнь Федора Смолова всегда привлекала внимание болельщиков. Он осторожно относится к сохранению тайны своих отношений, но, вероятно, сейчас в соцсетях появляются намеки на его новую девушку.

Это Карина Истомина. Сегодня Смолов опубликовал с ней совместную фотографию.

Означает ли это, что они в отношениях? Нет. Ни Смолов, ни Истомина не подтверждают эти слухи. Но Смолов уже делился снимком с празднования своего дня рождения, на котором была Истомина.

Кто такая Карина Истомина? Она ведущая на ютубе, блогер и диджей. Периодически играет сеты на матчах «Динамо».

Фото: соцсети Карины Истоминой, Федора Смолова

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Красивый футбол Динамо Смолов Федор
Комментарии (15)
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Roma56
1682956738
Ну такая, с огоньком
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бочаров
1682956944
Фанера исписаная.
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ilichkadr
1682957167
Господи, и откуда такие берутся!? Срочно в зоопарк!!!
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jek718875
1682962972
Ниагарский крокодил покрасивее будет
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neveldomha
1682964148
У Смолова все мысли о футболе ниже пояса.
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Fialet
1682968036
Тощая и тошная.
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AtticusFinch1
1682971451
Вас послушать,тощая, исписанная.. интересно посмотреть ваш вкус...Галя с титьками на пузе да лосины леопардовые на сраку с 2 стула?
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Сам_себе_сказал
1682980761
в одном поле с такой срать бы не сел
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Дядя Серёжа
1682994858
Вперед Федя, ее для тебя подготовили, раздели..
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JTherry
1683010560
стоит девушке показать мужикам сиську (в профиль), как она уже кажется красоткой...) а на третьей фотке сверху у этой Карины руки, как у якудзы, того и гляди - придушит... пропал вкус у Смола, как и его способность забивать голы в футболе...
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