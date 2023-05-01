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  • Дасаев объяснил свои слова о том, что Акинфеев незаслуженно вошел в топ-50 вратарей мира

Дасаев объяснил свои слова о том, что Акинфеев незаслуженно вошел в топ-50 вратарей мира

1 мая 2023, 15:54
8

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев объяснил свои слова о том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев незаслуженно вошел в число лучших вратарей мира последних 35 лет.

– Вы говорили, что вам непонятно, почему Акинфеев вошел в топ-50 лучших вратарей мира.

– Да я рад, что Игоря включили в этот список, но есть вратари, которые были лучшими в мире и завоевали кубки Мира, но их не вписали: Шумахер, Дзофф. Поэтому так и сказал.

Не знаю, кто это делал, но выбрали в итоге Игоря, чему я рад.

  • Акинфеев – многократный чемпион России с ЦСКА.
  • В 2005 году он помог команде взять Кубок УЕФА.
  • Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Дасаев Ринат
Комментарии (8)
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Romeo 123
1682947000
У конифея косяков много
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Таврида
1682947549
И когда Шумахер Кубок мира завоевал, балабол?
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НикКин
1682954280
Все правильно сказал Акинфеев бестолковый вратарь
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Красногвардейчик
1682958413
Что ж ты назад то сдаёшь?......тьфууууу
Ответить
Snek
1682960783
А чего про Кейлора Наваса не сказал? Он занял 20-е место и тоже ничего не выиграл.
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111ax
1682963437
выигрывают чемпионства не вратари, а команды. И если команда не тянет, то вратарь за нее голы не забьет. Вратарю ли не знать это
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OOOVVV.
1683012796
Дасаева даже в первой сотне нет, вот и завидует))).
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