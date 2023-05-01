Дасаев объяснил свои слова о том, что Акинфеев незаслуженно вошел в топ-50 вратарей мира

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев объяснил свои слова о том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев незаслуженно вошел в число лучших вратарей мира последних 35 лет.

– Вы говорили, что вам непонятно, почему Акинфеев вошел в топ-50 лучших вратарей мира.

– Да я рад, что Игоря включили в этот список, но есть вратари, которые были лучшими в мире и завоевали кубки Мира, но их не вписали: Шумахер, Дзофф. Поэтому так и сказал.

Не знаю, кто это делал, но выбрали в итоге Игоря, чему я рад.