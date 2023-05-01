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    • Дасаев объяснил свои слова о том, что Акинфеев незаслуженно вошел в топ-50 вратарей мира

    Дасаев объяснил свои слова о том, что Акинфеев незаслуженно вошел в топ-50 вратарей мира

    Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев объяснил свои слова о том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев незаслуженно вошел в число лучших вратарей мира последних 35 лет.

    – Вы говорили, что вам непонятно, почему Акинфеев вошел в топ-50 лучших вратарей мира.

    – Да я рад, что Игоря включили в этот список, но есть вратари, которые были лучшими в мире и завоевали кубки Мира, но их не вписали: Шумахер, Дзофф. Поэтому так и сказал.

    Не знаю, кто это делал, но выбрали в итоге Игоря, чему я рад.

    • Акинфеев – многократный чемпион России с ЦСКА.
    • В 2005 году он помог команде взять Кубок УЕФА.
    • Акинфеев – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: Sport24

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    01.05.2023 15:54
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1017

      OOOVVV. 2 мая, 10:33

      Дасаева даже в первой сотне нет, вот и завидует))).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      111ax 1 мая, 20:50

      выигрывают чемпионства не вратари, а команды. И если команда не тянет, то вратарь за нее голы не забьет. Вратарю ли не знать это

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4478

      Snek 1 мая, 20:06

      А чего про Кейлора Наваса не сказал? Он занял 20-е место и тоже ничего не выиграл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик 1 мая, 19:26

      Что ж ты назад то сдаёшь?......тьфууууу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      НикКин 1 мая, 18:18

      Все правильно сказал Акинфеев бестолковый вратарь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1131

      Спартач80 1 мая, 17:54

      А где тухлодырый красногвардейчик,который историю футбола не знает,но свою помойную пасть открывает всегда?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      Таврида 1 мая, 16:25

      И когда Шумахер Кубок мира завоевал, балабол?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13761

      Dominator777 > Таврида 1 мая, 18:38

      Так он несколько раз завоевывал в качестве пилота формулы-1.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Romeo 123 1 мая, 16:16

      У конифея косяков много

      4
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