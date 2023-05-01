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    Зиньковский: «Схема «Спартака» не сильно мне подходит»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что из-за тактики команды он получает меньше игрового времени.

    «Конечно, хочется играть в стартовом составе. В двух последних матчах хорошо выхожу, приношу пользу команде какими-то голевыми действиями. В любом случае, хотелось бы так же продолжать.

    Сейчас схема в пять защитников, она не сильно мне подходит. Когда есть три атакующих игрока, 4-4-2, 4-3-3 – это те схемы, которые больше располагают к атаке и больше мне подходит.

    В пять защитников тяжелее, поэтому приходится нас всех ротировать», – сказал Зиньковский.

    • 27-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
    • В составе московской команды он провел 32 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
    • Что касается последних 2 игр, то хавбек забил «Краснодару» (4:3) и ассистировал во встрече с «Ростовом» (1:1).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.05.2023 07:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +128

      witalik 1 мая, 13:13

      Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо, Пеп Гвардиола ищут новые тактические схемы, которые смогли бы подойти ЗЕньковскому. Сергей Юран тоже находится в творческом поиске...

      0
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      Рейтинг: +9787

      САДЫЧОК 1 мая, 12:30

      Тут не в схеме дело-причина тренер ученик !

      1
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      Рейтинг: +14557

      Алексей З 1 мая, 11:16

      В последних играх не понятно по какой схеме играете и как собирается тренер выигрывать ? Сплошное мучение !!!
      Что-то вразумительное видим после пропущенных голов, когда надо отыгрываться.

      2
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      Рейтинг: +2450

      alefreddy 1 мая, 09:45

      ничего притрется к этой схеме а может тренер ее сменит на более атакующею.Что 5 защитников что 4 все равно в калитку много влетает

      1
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      Рейтинг: +3352

      Опорник84 > alefreddy 1 мая, 14:54

      А может и тренера сменят. У нас всё бывает.

      1
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      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ (returned) 1 мая, 09:10

      Вали Антон из свинарника пока не поздно.Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14557

      Алексей З > ПалкоВводецъ (returned) 1 мая, 11:13

      длбб , вам что Бакаева мало, он хоть живой ?
      гыгыгы

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