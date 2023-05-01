Зиньковский: «Схема «Спартака» не сильно мне подходит»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что из-за тактики команды он получает меньше игрового времени.

«Конечно, хочется играть в стартовом составе. В двух последних матчах хорошо выхожу, приношу пользу команде какими-то голевыми действиями. В любом случае, хотелось бы так же продолжать.

Сейчас схема в пять защитников, она не сильно мне подходит. Когда есть три атакующих игрока, 4-4-2, 4-3-3 – это те схемы, которые больше располагают к атаке и больше мне подходит.

В пять защитников тяжелее, поэтому приходится нас всех ротировать», – сказал Зиньковский.