АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (2:1) и возглавил таблицу, «МЮ» победил «Астон Виллу» (1:0)

«Манчестер Сити» в выездном матче 34-го тура АПЛ победил в гостях «Фулхэм». Решающим оказался гол Хулиана Альвареса.

Команда Хосепа Гвардиолы возглавила таблицу, опередив «Арсенал». «Фулхэм» идет десятым.

В другой встрече «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Астон Виллы» Унаи Эмери. Команда Эрика тен Хага осталась на четвертом месте.

Третья строка осталась за «Ньюкаслом», который добился волевой победы над «Саутгемптоном».

Англия. АПЛ. 34-й тур

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фернандеш, 39.

Ньюкасл – Саутгемптон – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Армстронг, 41; 1:1 – Уилсон, 55; 2:1 – Уолкотт, 79 (в свои ворота); 3:1 – Уилсон, 81.

Фулхэм – Манчестер Сити – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Холанд, 3 (с пенальти); 1:1 – Винисиус, 15; 1:2 – Альварес, 36.

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