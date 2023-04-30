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  • Быстров: «Абаскаль своими великими иностранцами не смог обыграть русских пацанов из «Ростова»

Быстров: «Абаскаль своими великими иностранцами не смог обыграть русских пацанов из «Ростова»

30 апреля 2023, 13:39
10

Бывший спартаковец Владимир Быстров оценил матч 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом» (1:1).

«Гильермо Абаскаль не смог обыграть русских пацанов, играющих за «Ростов», своими великими иностранцами и великими покупками, сделанными в трансферное окно. Это бред. Где он видел полное превосходство над «Ростовом»? Видимо, мы по‑разному понимаем футбол. Абаскаль тут немножко… Сказал бы грубо, но не могу.

«Ростов» заслужил победить, у «Спартака» детские ошибки в обороне. Что они там отрабатывают на базе? Абаскаль говорил, что неважно, как расставлены на поле футболисты, а главное – какое у них задание. Я не понял, какие задания он давал игрокам», – сказал Быстров.

  • «Спартак» спасся на 90+4 минуте благодаря голу Александра Соболева.
  • Москвичи идут в РПЛ 3-ми, «Ростов» – 2-й.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (7 мая).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ростов Спартак Быстров Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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ArReal
1682853824
А чем эти иностранцы сильней русских пацанов?все нормальные уехали
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Persona_non_Grata
1682854629
Как вы достали уже делить игроков на "правильных" ( "русских пацанов" ) и "не правильных" ( иностранцев ) - правильный игрок, тот который играет хорошо !!! И чем это Ростов играл лучше Спартака - обе команды 80 минут онанизмом занимались на поле, не создавая моментов !!!(((, а ошибок в обороне у Ростова было даже наверное побольше чем у Спартака, во всяком случае мяч на своей половине они точно чаще теряли !!! Да и кто у нас там "великий иностранец то" - Промес ? - так он после травмы и еще кондиции не набрал, и толком целый матч играть не может !!!
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Опорник84
1682855059
Не могу понять таких как Быстров, Мостовой и им подобные. Идите **** в тренеры , если ты такой грамотный , не понимаешь какое задание футболистам дал тренер. Иди и докажи что ты лучше этого иностранца. И Бубного с сомой забери. Только и можете гавкать.
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ВасяК
1682855501
Я ещё раз не пойму,пол мира против нас,а мы сремся между собой!!!Какие же мы придурки!!!
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MDAR
1682857794
Ещё один.... Кто сказал, что они великие. И при чем тут это. ПСЖ и Реал также не могут выиграть даже команду с нижней части таблицы. А Ростов как не крути на втором месте. Володя как всегда на веселье...
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Бригадный
1682860997
Не надо на рыжего бригадира хрюканов бочку катить. Главхрюкала не виноватый. Вся бригада хрюканов расхолажена была. (Расхолаживать - 1. Делать кого-либо холодным, равнодушным; заставлять разочароваться в чём-либо. 2. перен. Умерять в ком-либо силу и живость чувств). Просто, хрюканы были уверены. Что за них всё Левник сделает. А Левник ... не смог.
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alefreddy
1682873581
все великие иностранцы вместе по цене Малкома
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Taps
1682877924
Быстров: «Абаскаль своими великими не@грами не смог обыграть русских пацанов из «Ростова».
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