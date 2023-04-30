Быстров: «Абаскаль своими великими иностранцами не смог обыграть русских пацанов из «Ростова»

Бывший спартаковец Владимир Быстров оценил матч 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом» (1:1).

«Гильермо Абаскаль не смог обыграть русских пацанов, играющих за «Ростов», своими великими иностранцами и великими покупками, сделанными в трансферное окно. Это бред. Где он видел полное превосходство над «Ростовом»? Видимо, мы по‑разному понимаем футбол. Абаскаль тут немножко… Сказал бы грубо, но не могу.

«Ростов» заслужил победить, у «Спартака» детские ошибки в обороне. Что они там отрабатывают на базе? Абаскаль говорил, что неважно, как расставлены на поле футболисты, а главное – какое у них задание. Я не понял, какие задания он давал игрокам», – сказал Быстров.