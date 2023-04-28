Овечкин рассказал, сыграет ли он за «Динамо» в этом году

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможной игре за футбольное «Динамо» в 2023 году.

– В пятницу футбольное «Динамо» проведет матч с «Факелом», и он будет посвящен столетию «бело‑голубых». Есть ли шанс, что вы и в этом году сыграете в футбол за «Динамо»?

– Я еще только прилетел из Америки. Ну какой футбол? Конечно, мне очень хотелось бы. Но мы должны эту тему детально обсудить и подумать, что будет происходить дальше.

– А что может остановить? Вышел на поле, ударил по мячу, забил гол. Проверенная схема!

– Нет‑нет, мне нужно подумать, всe посмотреть и взвесить. Надо хотя бы быть в физической форме!