Овечкин рассказал, сыграет ли он за «Динамо» в этом году

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможной игре за футбольное «Динамо» в 2023 году.
– В пятницу футбольное «Динамо» проведет матч с «Факелом», и он будет посвящен столетию «бело‑голубых». Есть ли шанс, что вы и в этом году сыграете в футбол за «Динамо»?
– Я еще только прилетел из Америки. Ну какой футбол? Конечно, мне очень хотелось бы. Но мы должны эту тему детально обсудить и подумать, что будет происходить дальше.
– А что может остановить? Вышел на поле, ударил по мячу, забил гол. Проверенная схема!
– Нет‑нет, мне нужно подумать, всe посмотреть и взвесить. Надо хотя бы быть в физической форме!
- В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
- Он провел на поле 11 минут.
- Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.
Источник: «Матч ТВ»