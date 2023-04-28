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    Овечкин рассказал, сыграет ли он за «Динамо» в этом году

    Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможной игре за футбольное «Динамо» в 2023 году.

    – В пятницу футбольное «Динамо» проведет матч с «Факелом», и он будет посвящен столетию «бело‑голубых». Есть ли шанс, что вы и в этом году сыграете в футбол за «Динамо»?

    – Я еще только прилетел из Америки. Ну какой футбол? Конечно, мне очень хотелось бы. Но мы должны эту тему детально обсудить и подумать, что будет происходить дальше.

    – А что может остановить? Вышел на поле, ударил по мячу, забил гол. Проверенная схема!

    – Нет‑нет, мне нужно подумать, всe посмотреть и взвесить. Надо хотя бы быть в физической форме!

    • В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
    • Он провел на поле 11 минут.
    • Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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