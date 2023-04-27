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    • Гинер: «Мое мнение о Европе поменялось – просто вымораживают»

    Гинер: «Мое мнение о Европе поменялось – просто вымораживают»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о финансовых разногласиях с «Вест Хэмом».

    • В 2021 году лондонцы купили Николу Влашича за 30 миллионов евро.
    • Около 9 миллионов клуб АПЛ еще не заплатил.
    • С лета хорват выступает за «Торино» на правах аренды.

    – Расскажите о ситуации с Влашичем.

    – Заплатят, куда деваться. Мы выиграли все суды. Куда они денутся? Всю жизнь был спорт вне политики. Сегодня, назовем их по-простому – недружественные страны, как говорит наш президент, решили, что все не так. Исключают и делают прочие вещи... Бред полный.

    Тот же «Вест Хэм» должен нам за Влашича. Ну и другие должны заплатить. УЕФА и ФИФА говорят об этом в приказном порядке, а они дурака валяют – их аналог Центробанка им не разрешает...

    Хорошо. У нас, например, есть долг за Эджуке перед голландцами. Заплатите его, «Вест Хэм». Там отвечают: «Нам банк не разрешает». Хорошо, у нас есть долг перед «Эвертоном» – заплатите. И опять им не разрешают. Это же просто...

    – Не хотят?

    – Просто вымораживает.

    – Пройдет 45 дней, будете до конца идти?

    – Конечно. Даже с итальянцами так. Не хочу называть команду, но за одного молча рассчитались, а за второго – ой, нам не разрешают.

    Просто не хотят платить! Почему? Что? Все выкручивают и делают так, чтобы спорт не был вне политики.

    – Вас это удивляет или расстраивает?

    – Просто мое мнение о Европе было немножко другим. Оно поменялось. Не удивляет и не расстраивает. Поначалу я удивлялся.

    Возможно, это уже политическая часть, но они нас ругали, когда был Советский Союз, а сейчас сами исполняют. Это нормой стало. Почему? Потому что это они.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13459

      R_a_i_n 12 минут назад

      Запад всегда так жил. Грабеж, грабеж,грабеж ..

      0
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      Рейтинг: +14523

      Алексей З 26 минут назад

      Даже странно , что это они удумали, ведь было всё хорошо ?

      0
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      Рейтинг: +5007

      Питерский князь 50 минут назад

      Скоро все станет на саои места.
      Я терпеливый. Подожлу пока не созреют, будут бегать за нами и ноги целовать.
      :)))

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