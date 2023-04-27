Гинер: «Мое мнение о Европе поменялось – просто вымораживают»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о финансовых разногласиях с «Вест Хэмом».

В 2021 году лондонцы купили Николу Влашича за 30 миллионов евро.

Около 9 миллионов клуб АПЛ еще не заплатил.

С лета хорват выступает за «Торино» на правах аренды.

– Расскажите о ситуации с Влашичем.

– Заплатят, куда деваться. Мы выиграли все суды. Куда они денутся? Всю жизнь был спорт вне политики. Сегодня, назовем их по-простому – недружественные страны, как говорит наш президент, решили, что все не так. Исключают и делают прочие вещи... Бред полный.

Тот же «Вест Хэм» должен нам за Влашича. Ну и другие должны заплатить. УЕФА и ФИФА говорят об этом в приказном порядке, а они дурака валяют – их аналог Центробанка им не разрешает...

Хорошо. У нас, например, есть долг за Эджуке перед голландцами. Заплатите его, «Вест Хэм». Там отвечают: «Нам банк не разрешает». Хорошо, у нас есть долг перед «Эвертоном» – заплатите. И опять им не разрешают. Это же просто...

– Не хотят?

– Просто вымораживает.

– Пройдет 45 дней, будете до конца идти?

– Конечно. Даже с итальянцами так. Не хочу называть команду, но за одного молча рассчитались, а за второго – ой, нам не разрешают.

Просто не хотят платить! Почему? Что? Все выкручивают и делают так, чтобы спорт не был вне политики.

– Вас это удивляет или расстраивает?

– Просто мое мнение о Европе было немножко другим. Оно поменялось. Не удивляет и не расстраивает. Поначалу я удивлялся.

Возможно, это уже политическая часть, но они нас ругали, когда был Советский Союз, а сейчас сами исполняют. Это нормой стало. Почему? Потому что это они.