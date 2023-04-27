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    • Нобоа получит российское гражданство: «Уже сдал все документы»

    Нобоа получит российское гражданство: «Уже сдал все документы»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа получит российское гражданство.

    «Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно домой.

    А что касается российского гражданства сейчас – я уже сдал все документы, жду получения», – сказал Нобоа.

    • 37-летний Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).
    • Он выступает за «Сочи» с 2019 года.
    • Летом хавбек мог уйти в ЦСКА или «Зенит».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1232

      Таврида 23 минуты назад

      Старпер, уже не нужен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5005

      Питерский князь 1 час назад

      Да он и так русский.
      :)))
      Сколько раз он был чемпионом?
      3-4раза?
      16 лет в РФ.

      0
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