Нобоа получит российское гражданство: «Уже сдал все документы»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа получит российское гражданство.

«Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно домой.

А что касается российского гражданства сейчас – я уже сдал все документы, жду получения», – сказал Нобоа.