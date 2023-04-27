Нобоа получит российское гражданство: «Уже сдал все документы»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа получит российское гражданство.
«Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно домой.
А что касается российского гражданства сейчас – я уже сдал все документы, жду получения», – сказал Нобоа.
- 37-летний Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).
- Он выступает за «Сочи» с 2019 года.
- Летом хавбек мог уйти в ЦСКА или «Зенит».
Источник: Sport24