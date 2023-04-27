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Семак прокомментировал отказ Дзюбы пожать ему руку

27 апреля 2023, 11:33
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, есть ли у него обида на Артема Дзюбу.

  • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Семаком после матча.
  • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

– После игры с «Локомотивом» мы увидели нерукопожатие Артeма Дзюбы, который посмотрел на вас, но сделал вид, что не заметил. Вам как тренеру хотя бы немного обидно – при вас он неоднократно становился лучшим бомбардиром, а теперь так себя ведeт?

– Работа тренера заключается не в том, чтобы ждать от кого-то благодарности. А в том, чтобы делать свою работу хорошо.

Некоторые решения футболистам сложно понять. Это нормально. Самооценка – сложный для любого человека элемент.

Что касается моего внутреннего ощущения, то гораздо проще жить в гармонии с собой. И не принимать близко к сердцу такие моменты.

У меня нет ни к кому отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку благодарность. Ни на кого никогда не обижаюсь.

И нет человека, которому я не подал бы руки. У Артeма другой характер, другое воспитание, другие мысли. Каждому в душу не заглянешь.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (8)
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Semargl18
1682588864
На месте Семака не рисковал бы ручкаться с рукоблудом.. Не известно мыл ли он руки...
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talgatnurzhanov2006
1682598637
Ой блин, вот когда дадут тебе условный Терек(Ахмат) тогда посмотрим на тебя и твои эмоции.Будешь проигрывать через матч и твое джентльменское чувство исчезнет в небытие. А так конечно быть хорошим легко когда за тобой **....ый Газпром.
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Ганнибал Лектор
1682608094
Онанюба - она и в Африке Онанюба
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