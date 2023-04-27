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    Семак прокомментировал отказ Дзюбы пожать ему руку

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, есть ли у него обида на Артема Дзюбу.

    • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Семаком после матча.
    • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

    – После игры с «Локомотивом» мы увидели нерукопожатие Артeма Дзюбы, который посмотрел на вас, но сделал вид, что не заметил. Вам как тренеру хотя бы немного обидно – при вас он неоднократно становился лучшим бомбардиром, а теперь так себя ведeт?

    – Работа тренера заключается не в том, чтобы ждать от кого-то благодарности. А в том, чтобы делать свою работу хорошо.

    Некоторые решения футболистам сложно понять. Это нормально. Самооценка – сложный для любого человека элемент.

    Что касается моего внутреннего ощущения, то гораздо проще жить в гармонии с собой. И не принимать близко к сердцу такие моменты.

    У меня нет ни к кому отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку благодарность. Ни на кого никогда не обижаюсь.

    И нет человека, которому я не подал бы руки. У Артeма другой характер, другое воспитание, другие мысли. Каждому в душу не заглянешь.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1244

      Semargl18 33 минуты назад

      На месте Семака не рисковал бы ручкаться с рукоблудом.. Не известно мыл ли он руки...

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      Рейтинг: +17478

      Garrincha58 > Semargl18 24 минуты назад

      ты вроде за Локо топишь а Дзюба теперь в вашей команде и что ни с кем здороваться не будешь

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