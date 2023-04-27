Семак прокомментировал отказ Дзюбы пожать ему руку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, есть ли у него обида на Артема Дзюбу.

Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Семаком после матча.

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

– После игры с «Локомотивом» мы увидели нерукопожатие Артeма Дзюбы, который посмотрел на вас, но сделал вид, что не заметил. Вам как тренеру хотя бы немного обидно – при вас он неоднократно становился лучшим бомбардиром, а теперь так себя ведeт?

– Работа тренера заключается не в том, чтобы ждать от кого-то благодарности. А в том, чтобы делать свою работу хорошо.

Некоторые решения футболистам сложно понять. Это нормально. Самооценка – сложный для любого человека элемент.

Что касается моего внутреннего ощущения, то гораздо проще жить в гармонии с собой. И не принимать близко к сердцу такие моменты.

У меня нет ни к кому отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку благодарность. Ни на кого никогда не обижаюсь.

И нет человека, которому я не подал бы руки. У Артeма другой характер, другое воспитание, другие мысли. Каждому в душу не заглянешь.