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    • Примера. «Барселона» уступила «Райо Вальекано» (1:2), у каталонцев 1 победа в последних 5 матчах

    Примера. «Барселона» уступила «Райо Вальекано» (1:2), у каталонцев 1 победа в последних 5 матчах

    «Барселона» в 31-м туре Примеры уступила «Райо Вальекано» в Мадриде. У каталонцев единственный мяч забил нападающий Роберт Левандовски.

    Команда Хави лидирует с 11-очковым отрывом. «Райо Вальекано» поднялся на девятое место.

    У «Барселоны» одна победа в последних пяти матчах.

    «Райо Вальекано» не проиграл «Барселоне» в последних четырех матчах.

    Испания. Примера. 31-й тур

    Райо Вальекано – Барселона – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – А. Гарсия, 19; 2:0 – Ф. Гарсия, 53; 2:1 – Левандовски, 83.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      krulovtim 34 минуты назад

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      Рейтинг: +14

      Alex860 1 час назад

      Не поставишь на аутсайдера в матче с Барсой или Реалом- выигрывает аутсайдер. Поставишь- выигрывают лидеры. И так всегда))))

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      Рейтинг: +1145

      Alex Flash 1 час назад

      Играют как на тренировке.

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