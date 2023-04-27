Примера. «Барселона» уступила «Райо Вальекано» (1:2), у каталонцев 1 победа в последних 5 матчах

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«Барселона» в 31-м туре Примеры уступила «Райо Вальекано» в Мадриде. У каталонцев единственный мяч забил нападающий Роберт Левандовски.
Команда Хави лидирует с 11-очковым отрывом. «Райо Вальекано» поднялся на девятое место.
У «Барселоны» одна победа в последних пяти матчах.
«Райо Вальекано» не проиграл «Барселоне» в последних четырех матчах.
Испания. Примера. 31-й тур
Райо Вальекано – Барселона – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – А. Гарсия, 19; 2:0 – Ф. Гарсия, 53; 2:1 – Левандовски, 83.