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    • Гинер назвал идеальной систему получения Fan ID: «За пять минут можно получить»

    Гинер назвал идеальной систему получения Fan ID: «За пять минут можно получить»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что система получения Fan ID сделана идеально.

    «Я получил карту болельщика, но не очень понимаю, зачем она нужна Акинфееву. Его не знают разве? Что касается самой системы получения, то ее сделали идеально. За пять минут можно все получить.

    Что касается зависаний СКУД (система контроля и управления доступом), то клуб их сам не делает, клуб их закупает. Надо доработать систему», – сказал Гинер.

    • Система действует с весны на всех стадионах РПЛ.
    • Она привела к снижению посещаемости.
    • Не исключено, что вскоре в плане использования Fan ID будут сделаны послабления.

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    Источник: «Р-Спорт»

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