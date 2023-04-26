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  • Гинер назвал идеальной систему получения Fan ID: «За пять минут можно получить»

Гинер назвал идеальной систему получения Fan ID: «За пять минут можно получить»

26 апреля 2023, 18:48
4

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что система получения Fan ID сделана идеально.

«Я получил карту болельщика, но не очень понимаю, зачем она нужна Акинфееву. Его не знают разве? Что касается самой системы получения, то ее сделали идеально. За пять минут можно все получить.

Что касается зависаний СКУД (система контроля и управления доступом), то клуб их сам не делает, клуб их закупает. Надо доработать систему», – сказал Гинер.

  • Система действует с весны на всех стадионах РПЛ.
  • Она привела к снижению посещаемости.
  • Не исключено, что вскоре в плане использования Fan ID будут сделаны послабления.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (4)
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portero
1682528226
Нос по ветру.... ветер может измениться, но ещё не скоро....
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моэм
1682537062
Ещё один , прости господи, мудель.
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BVG4
1682540545
Гинер что, придурок? Или прикидывается им? Если бы уровень чемпионата был на хорошем уровне - без дрязг, судейских скандалов, идиотских драк на поле футболистов (иногда вместе с тренерами и официальными лицами), технического уровня игроков на несколько порядков выше, скорости игроков и интенсивность игры намного быстрее, тактических схем разнообразие, а не "дебильные автобусы" и "бей-беги", уверен - нормальные болельщики ночью бы в очередь записывались, чтобы получить заветный Fan ID, а в 5 утра бегали бы перепроверяться- переписаться..... Неужели такие простые истины сам не понимает, вместе с блогер-идиотом Васей Уткиным (который с тупым постоянством обсирает зту систему) сзаплывшим жиром мозгом? Если так, то что же никто не скажет им
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neveldomha
1682581838
Если бы оформить в госуслугах, то в принципе проще паренной репы. Но зачем еще и в МФЦ переться для подтверждения оформленного на госуслугах паспорта, не понимаю.
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