Глава российских судей: «По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал высказывания представителей «Крыльев Советов» после матча с «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

«По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, ещe что-то. «Крылья Советов», если они считали, что есть какие-то факты, наверное, должны были работать по тому матчу и что-то там решать.

Были ли звонки перед игрой с «Пари НН»? В каждом туре есть игра, когда кто-то кому-то звонит. Даже на уровне Второй лиги. Всегда есть подозрения в том, что оппоненты, хотя и очень уважаемые люди, друг другу пожмут руки при встрече, могут сделать что-то неправильное.

Если я вам позвоню и скажу: «Завтра я играю важный матч. Вы поговорите с судьeй, скажите, чтобы там никого не прибивали и не убивали». Это же будет работать в другую сторону. Мы не общаемся на эту тему», – сказал Каманцев.