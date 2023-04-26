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  • Глава российских судей: «По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения»

Глава российских судей: «По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения»

26 апреля 2023, 15:49
1

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал высказывания представителей «Крыльев Советов» после матча с «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

«По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, ещe что-то. «Крылья Советов», если они считали, что есть какие-то факты, наверное, должны были работать по тому матчу и что-то там решать.

Были ли звонки перед игрой с «Пари НН»? В каждом туре есть игра, когда кто-то кому-то звонит. Даже на уровне Второй лиги. Всегда есть подозрения в том, что оппоненты, хотя и очень уважаемые люди, друг другу пожмут руки при встрече, могут сделать что-то неправильное.

Если я вам позвоню и скажу: «Завтра я играю важный матч. Вы поговорите с судьeй, скажите, чтобы там никого не прибивали и не убивали». Это же будет работать в другую сторону. Мы не общаемся на эту тему», – сказал Каманцев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (1)
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eugen-han
1682519579
Юран просто случайно или по какому-то счастливому для него совпадению стал ,,невольным" свидетелем судейского беспредела в пользу его команд дважды. В первый раз это было в Химках, после чего судью отстранили пожизненно, а второй раз в Нижнем Новгороде, где ситуация ну очень похожая. Эти две команды Юрана боролись и борются за выживание, а Крылья в обоих матчах забивают спокойно и играют лучше, но по ходу игры происходит странное, то два удаления и пенальти(левые), то пять эпизодов + воровство угловых ударов. При чём, если Матюнин до того матча как-то держался не без критики в свой адрес, то Галимов получается, что рецедивист, так как долгое время не судил и был отстранён на какое-то время.
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