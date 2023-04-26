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    • Левников на «Спартак» – «Ростов» и другие судейские назначения на 25-й тур РПЛ

    Левников на «Спартак» – «Ростов» и другие судейские назначения на 25-й тур РПЛ

    РФС опубликовал судейские назначения на 25-й тур РПЛ.

    28 апреля (пятница)

    «Динамо» – «Факел»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Анатолий Цветнов.

    29 апреля (суббота)

    «Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгекний Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

    «Ахмат» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

    «Краснодар» – «Урал»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.

    «Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.

    30 апреля (воскресенье)

    «Оренбург» – «Пари НН»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Чеботарeв.

    «Сочи» – «Торпедо»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Локомотив»«Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Юрий Баскаков.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 12:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18658

      ilichkadr 1 час назад

      Главное не Левников на «Спартак» – «Ростов» , а VAR – Виталий Мешков.

      0
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      Рейтинг: +4125

      Kollljan 1 час назад

      Левников, конечно, прикормленный Спартаком судейка. Но Спартаку это не поможет.

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      Рейтинг: +5565

      neim 1 час назад

      Их как не назначай, этих Левниковых, после окончания тура один хрен, скандалы и разборки из-за не адекватного судейства.

      0
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      Рейтинг: +547

      eugen-han 2 часа назад

      А где Галимов мля?

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