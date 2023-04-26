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  • Левников на «Спартак» – «Ростов» и другие судейские назначения на 25-й тур РПЛ

Левников на «Спартак» – «Ростов» и другие судейские назначения на 25-й тур РПЛ

26 апреля 2023, 12:07
10

РФС опубликовал судейские назначения на 25-й тур РПЛ.

28 апреля (пятница)

«Динамо» – «Факел»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Анатолий Цветнов.

29 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгекний Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Краснодар» – «Урал»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.

30 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Чеботарeв.

«Сочи» – «Торпедо»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Локомотив»«Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Юрий Баскаков.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Спартак ЦСКА Динамо Ахмат Краснодар Оренбург Локомотив Урал Крылья Советов Нижний Новгород Факел Химки Торпедо Сочи Левников Кирилл
Комментарии (10)
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eugen-han
1682502225
А где Галимов мля?
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neim
1682505359
Их как не назначай, этих Левниковых, после окончания тура один хрен, скандалы и разборки из-за не адекватного судейства.
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Kollljan
1682507145
Левников, конечно, прикормленный Спартаком судейка. Но Спартаку это не поможет.
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ilichkadr
1682507305
Главное не Левников на «Спартак» – «Ростов» , а VAR – Виталий Мешков.
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ySS
1682520150
Без разницы кого и куда назначат, судьи тоже люди) Они ошибаются, хотя и не так часто, как игроки-миллионеры. Недовольные будут по-любому)
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Бригадный
1682523529
Трудно будет Левнику правильный ход сделать. В чью пользу пенальти назначить. И - сколько. Что хрюканы, что бригада Пуделя привыкли по много пенальти бить. И у тех, и у других есть весьма квалифицированные "дельфины". По 2 пенальти в каждые ворота - было бы неплохим решением. В смысле - компромиссным.
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lordmrv
1682524422
Зенит все таки пробил себе Иванова на судейство, да и Кукуяна на ВАР. Ждем очередного скандала тс помощью вшивикам.
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ySS
1682530486
Ещё тур не начался, а недовольных уже достаточно) И большинство из постоянно обиженного милер-клуба)
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Cubinec1989
1682568340
вот почему Карасев не судил Спартак-Краснодар.... по -моему один из немногих топовых и не предвзятых судей
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