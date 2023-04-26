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  • Радимов: «Судья матча «Пари НН» – «Крылья» должен быть навсегда отстранен, надо очищаться от таких арбитров»

Радимов: «Судья матча «Пари НН» – «Крылья» должен быть навсегда отстранен, надо очищаться от таких арбитров»

26 апреля 2023, 08:58
2

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов призвал пожизненно отстранить главного судью матча 24-го тура РПЛ «Пари НН»«Крылья Советов» (2:1) Романа Галимова.

«Если главного судью матча «Пари НН» – «Крылья Советов» не отстранят от работы, я во всех своих публичных выступлениях, будь то ТВ, пресса или интернет, буду его безжалостно прибивать!

Не так давно от работы отстранили арбитра Алексея Матюнина, так вот Галимов должен проследовать в том же направлении, раз и навсегда! Нашему футболу необходимо очищаться от таких судей, и молчать о таком ни в коем случае нельзя. Уверен, многие из моих футбольных товарищей и коллег, судя по нашим разговорам, меня в этом поддержат!» – написал Радимов.

  • Нижегородцы одержали волевую победу.
  • Галимов принял ряд спорных решений в пользу «Пари НН».
  • Нижегородцев тренирует Сергей Юран.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород Радимов Владислав Галимов Роман
Комментарии (2)
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eugen-han
1682491639
Согласен, надо отстранять! Если этого не сделать, то возникает вопрос - кто стоит конкретно за Галимовым, и не коллективный ли это ,,Галимов"?? Но тогда это уже группа лиц по сговору. Прецедент с Матюниным был, значит надо продолжать в этом ключе, а на нет,- это реабилитация судейского беспредела, и тогда действительно подозрение на сговор отдельно судейской бригады или даже корпуса.
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edw7777
1682493965
В таком случае надо Безбородова также выгонять. Предвзятости было больше, чем у Галимова.
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