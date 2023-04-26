Радимов: «Судья матча «Пари НН» – «Крылья» должен быть навсегда отстранен, надо очищаться от таких арбитров»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов призвал пожизненно отстранить главного судью матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1) Романа Галимова.

«Если главного судью матча «Пари НН» – «Крылья Советов» не отстранят от работы, я во всех своих публичных выступлениях, будь то ТВ, пресса или интернет, буду его безжалостно прибивать!

Не так давно от работы отстранили арбитра Алексея Матюнина, так вот Галимов должен проследовать в том же направлении, раз и навсегда! Нашему футболу необходимо очищаться от таких судей, и молчать о таком ни в коем случае нельзя. Уверен, многие из моих футбольных товарищей и коллег, судя по нашим разговорам, меня в этом поддержат!» – написал Радимов.