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    • Радимов: «Судья матча «Пари НН» – «Крылья» должен быть навсегда отстранен, надо очищаться от таких арбитров»

    Радимов: «Судья матча «Пари НН» – «Крылья» должен быть навсегда отстранен, надо очищаться от таких арбитров»

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов призвал пожизненно отстранить главного судью матча 24-го тура РПЛ «Пари НН»«Крылья Советов» (2:1) Романа Галимова.

    «Если главного судью матча «Пари НН» – «Крылья Советов» не отстранят от работы, я во всех своих публичных выступлениях, будь то ТВ, пресса или интернет, буду его безжалостно прибивать!

    Не так давно от работы отстранили арбитра Алексея Матюнина, так вот Галимов должен проследовать в том же направлении, раз и навсегда! Нашему футболу необходимо очищаться от таких судей, и молчать о таком ни в коем случае нельзя. Уверен, многие из моих футбольных товарищей и коллег, судя по нашим разговорам, меня в этом поддержат!» – написал Радимов.

    • Нижегородцы одержали волевую победу.
    • Галимов принял ряд спорных решений в пользу «Пари НН».
    • Нижегородцев тренирует Сергей Юран.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 08:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 4 часа назад

      В таком случае надо Безбородова также выгонять. Предвзятости было больше, чем у Галимова.

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      Рейтинг: +547

      eugen-han 5 часов назад

      Согласен, надо отстранять!
      Если этого не сделать, то возникает вопрос - кто стоит конкретно за Галимовым, и не коллективный ли это ,,Галимов"?? Но тогда это уже группа лиц по сговору.
      Прецедент с Матюниным был, значит надо продолжать в этом ключе, а на нет,- это реабилитация судейского беспредела, и тогда действительно подозрение на сговор отдельно судейской бригады или даже корпуса.

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