Радимов: «Судья матча «Пари НН» – «Крылья» должен быть навсегда отстранен, надо очищаться от таких арбитров»

В таком случае надо Безбородова также выгонять. Предвзятости было больше, чем у Галимова.
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов призвал пожизненно отстранить главного судью матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1) Романа Галимова.
«Если главного судью матча «Пари НН» – «Крылья Советов» не отстранят от работы, я во всех своих публичных выступлениях, будь то ТВ, пресса или интернет, буду его безжалостно прибивать!
Не так давно от работы отстранили арбитра Алексея Матюнина, так вот Галимов должен проследовать в том же направлении, раз и навсегда! Нашему футболу необходимо очищаться от таких судей, и молчать о таком ни в коем случае нельзя. Уверен, многие из моих футбольных товарищей и коллег, судя по нашим разговорам, меня в этом поддержат!» – написал Радимов.
- Нижегородцы одержали волевую победу.
- Галимов принял ряд спорных решений в пользу «Пари НН».
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