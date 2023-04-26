Гасилин: «В Германии из-за меня вызывали полицию»

Тема не совсем футбольная, но я имею мнение на этот счёт. Думаю, не все немцы такие вредные. Лёше просто не повезло с соседями. Нормальные люди выставили бы баки за Лёшу и пришли бы к нему всё объяснить. А эти сразу полицию.
Бывший нападающий системы «Шальке» Алексей Гасилин вспомнил, как из-за него соседям пришлось вызывать полицию.
«Клуб мне снимал квартиру в трехэтажном доме. На каждом этаже было по одной квартире, а на минус первом были мусорные баки. Раз в неделю их нужно было выставлять на улицу, чтобы мусор забирали. Жильцы дома делали это по очереди. При этом, если в графике написано, что мусор будут забирать 26‑го числа, баки нужно было выставить 25‑го.
Но я же этого не знал! Короче, после того, как я в третий раз косякнул и не выставил баки за день, ко мне приехали полицейские.
После этого случая спортдир «Шальке» сказал, что я должен купить что-нибудь в магазине и извиниться перед соседями. И я реально купил конфеты и подарил. Были правда те, кто не открыл мне, но я оставил им конфеты под дверью, вместе с записочкой, написанной с помощью онлайн‑переводчика», – рассказал россиянин.
- 27-летний Гасилин – воспитанник «Зенита».
- В системе «Шальке» игрок был в 2015-2016 годах
- Он завершил карьеру в 2021 году.