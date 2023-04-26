Гасилин: «В Германии из-за меня вызывали полицию»

Бывший нападающий системы «Шальке» Алексей Гасилин вспомнил, как из-за него соседям пришлось вызывать полицию.

«Клуб мне снимал квартиру в трехэтажном доме. На каждом этаже было по одной квартире, а на минус первом были мусорные баки. Раз в неделю их нужно было выставлять на улицу, чтобы мусор забирали. Жильцы дома делали это по очереди. При этом, если в графике написано, что мусор будут забирать 26‑го числа, баки нужно было выставить 25‑го.

Но я же этого не знал! Короче, после того, как я в третий раз косякнул и не выставил баки за день, ко мне приехали полицейские.

После этого случая спортдир «Шальке» сказал, что я должен купить что-нибудь в магазине и извиниться перед соседями. И я реально купил конфеты и подарил. Были правда те, кто не открыл мне, но я оставил им конфеты под дверью, вместе с записочкой, написанной с помощью онлайн‑переводчика», – рассказал россиянин.