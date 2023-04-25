«Как он появился в клубе и почему он такой медленный?»: Орлов раскритиковал игрока «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«В целом проблемы «Спартака» в организации игры никуда не делись. Я не вижу компактного футбола в обороне, в центре поля. Но Абаскаль – упорный специалист, потихоньку приучает подопечных играть в другой манере.

Возникают вопросы к селекции. Кто ею занимается в этом клубе? Ну как в «Спартаке» появился Дуарте? Почему он такой медленный?! Это же его главная характеристика.

Вы же видели, как «быки» удваивали преимущество. Батчи убежал от парагвайца как от стоячего! По каким критериям его взяли в «Спартак»? Что он привнес в игру красно-белых? Почему не побежал за своим оппонентом в том эпизоде? Если ты берешь иностранца, он должен быть сильнее россиянина. Это же прописная истина.

Медленный защитник... И что он делает в команде, которая должна бороться за чемпионство или медали? Скорость в футболе – самое главное. А когда от тебя уходят как от стоячего... Я сейчас имею в виду не только физические данные, быстроту, но и скорость принятия решения.

В цене те исполнители, которые заранее читают эпизод. В «Спартаке» таких мало... Есть Мозес, но он постоянно испытывает проблемы со здоровьем. А кто еще? Кто быстро может бежать с мячом, как, допустим, Пиняев?» – сказал Орлов.