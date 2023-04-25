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    • «Как он появился в клубе и почему он такой медленный?»: Орлов раскритиковал игрока «Спартака»

    «Как он появился в клубе и почему он такой медленный?»: Орлов раскритиковал игрока «Спартака»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

    «В целом проблемы «Спартака» в организации игры никуда не делись. Я не вижу компактного футбола в обороне, в центре поля. Но Абаскаль – упорный специалист, потихоньку приучает подопечных играть в другой манере.

    Возникают вопросы к селекции. Кто ею занимается в этом клубе? Ну как в «Спартаке» появился Дуарте? Почему он такой медленный?! Это же его главная характеристика.

    Вы же видели, как «быки» удваивали преимущество. Батчи убежал от парагвайца как от стоячего! По каким критериям его взяли в «Спартак»? Что он привнес в игру красно-белых? Почему не побежал за своим оппонентом в том эпизоде? Если ты берешь иностранца, он должен быть сильнее россиянина. Это же прописная истина.

    Медленный защитник... И что он делает в команде, которая должна бороться за чемпионство или медали? Скорость в футболе – самое главное. А когда от тебя уходят как от стоячего... Я сейчас имею в виду не только физические данные, быстроту, но и скорость принятия решения.

    В цене те исполнители, которые заранее читают эпизод. В «Спартаке» таких мало... Есть Мозес, но он постоянно испытывает проблемы со здоровьем. А кто еще? Кто быстро может бежать с мячом, как, допустим, Пиняев?» – сказал Орлов.

    • «Спартак» победил «Краснодар» со счетом 4:3.
    • Перед вторым голом соперника Дуарте проиграл забег Жоау Батчи, а потом прекратил ускорение и остановился.
    • «Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2023 21:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5726

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      Зачем мы покупаем дешёвые иномарки, если мерседес бежит быстрее...

      0
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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      К сожалению, в Спартаке таких много. *

      0
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      Рейтинг: +14518

      Алексей З 16 часов назад

      Защитник ужасный , но стоит работающиму на Зенит обсуждать проблемы другого клуба ?
      Геннадий , а почему бы вам не рассказать куда делся Бакаев , который с такой помпой приходил в Зенит. Где он , жив ли ?

      3
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      Рейтинг: +5726

      Дядя Серёжа > Алексей З 7 часов назад

      Он быстро бегает

      0
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      Рейтинг: +844

      lejnin > Алексей З 5 часов назад

      Скамейка уютная, банковский счёт пополняется и даже бегать быстро не надо...Бакаев, думаю, чувствует себя просто замечательно :D а Орлову не платят деньги, чтобы он немытых обсуждал, заказ, думаю, только за Спартак ))

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      Рейтинг: +4101

      Ziklop 17 часов назад

      Гена тебе зачем в Спартак нос совать? про Зенит лучше выдавай комментарии!

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