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    • «Таких разгильдяев нужно выгонять»: Радимов – о защитнике «Спартака»

    «Таких разгильдяев нужно выгонять»: Радимов – о защитнике «Спартака»

    Владислав Радимов раскритиковал зимнего новичка «Спартака» Алексиса Дуарте.

    «Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника». И ведь это не первый такой провал.

    Отвратительная игра с «Уралом», на Кубок с «Акроном» Салтыков делал с этим Дуарте что хотел, а теперь вот такая игра с «Краснодаром».

    Но еще больше вопросов к тому, кто этого Дуарте за 4 миллиона евро привез! Болельщики красно-белых, не подскажете, чьих рук дело???» – написал Радимов в своем телеграм-канале.

    • Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо».
    • Это его первый опыт в Европе.
    • 23-летний парагваец поучаствовал в 5 матчах (375 минут) после зимней паузы.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 19:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8275

      Беспонтий 1 час назад

      ну так то вроде бы не барахло
      всего то два Алипа по цене

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14463

      Skull_Boy 1 час назад

      И это глаголит физрук который обосрался со Зенитом-2 в ФНЛ у которых состав был чуть ли не на чемпионство, а в итоге вылет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      cska1948 2 часа назад

      "...Но еще больше вопросов к тому, кто этого Дуарте за 4 миллиона евро привез!.."
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      Без Заремы здесь точно не обошлось.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +510

      FCSpartakM > cska1948 2 часа назад

      Сейчас бы ЦСКА рассказывать кого и за сколько купили, у самих такие же каличи в обороне

      3
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      ...
      Рейтинг: +34142

      VVM1964 > cska1948 1 час назад

      Она "его туда не назначала, ему товарищ Швондер дал рекомендацию" !!!)))

      0
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      Рейтинг: +2055

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      У них пол команды неликвида во главе с физруком, а вторая половина уровень пердива. Денег вбухивают чуть меньше Зенита. Только где Зенит, а где хряки? Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +162

      timon2401 > timon2401 1 час назад

      да все в очке, что Зенит что все остальные..в любой лиге топ 5 за выживание борились бы максимум!!! Зениту чуть больше сейчас везет с "главным" болельщиком страны просто

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