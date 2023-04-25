«Таких разгильдяев нужно выгонять»: Радимов – о защитнике «Спартака»

Владислав Радимов раскритиковал зимнего новичка «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника». И ведь это не первый такой провал.

Отвратительная игра с «Уралом», на Кубок с «Акроном» Салтыков делал с этим Дуарте что хотел, а теперь вот такая игра с «Краснодаром».

Но еще больше вопросов к тому, кто этого Дуарте за 4 миллиона евро привез! Болельщики красно-белых, не подскажете, чьих рук дело???» – написал Радимов в своем телеграм-канале.