Месси отказался меняться футболками с Баркли из «Ниццы»: у него была веская причина

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал героем недавнего матча с «Ниццей» (2:0).
Аргентинец забил сам, отдал голевую передачу, а после финального свистка попал в неудобную ситуацию.
К Месси подошел полузащитник «Ниццы» Росс Баркли и попросил поменяться футболками, но Лео был вынужден отказать.
Дело в том, что форвард «ПСЖ» уже пообещал свою майку соотечественнику Дарио Цвитаничу.
В подтрибунном помещении Месси отдал футболку Цвитаничу, обнялся с ним и сфотографировался. А Баркли возможно повезет в следующий раз.
Источник: «Бомбардир»