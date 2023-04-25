Месси отказался меняться футболками с Баркли из «Ниццы»: у него была веская причина

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал героем недавнего матча с «Ниццей» (2:0).

Аргентинец забил сам, отдал голевую передачу, а после финального свистка попал в неудобную ситуацию.

К Месси подошел полузащитник «Ниццы» Росс Баркли и попросил поменяться футболками, но Лео был вынужден отказать.

Дело в том, что форвард «ПСЖ» уже пообещал свою майку соотечественнику Дарио Цвитаничу.

В подтрибунном помещении Месси отдал футболку Цвитаничу, обнялся с ним и сфотографировался. А Баркли возможно повезет в следующий раз.