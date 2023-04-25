Соболев назвал игрока, которому тяжело в «Спартаке»

Незнание языка остановило его на поле, тогда когда нужно было изо всех сил бежать в свою штрафную? Так себе оправдание.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поддержал одноклубника Алексиса Дуарте после матча с «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.
«Что касается второго гола и действий Дуарте, Батчи – очень быстрый. Поймите, Алексис только осваивается – ему тяжеловато. Как я уже говорил, не говорит на английском. Ему нужно чуть больше времени на адаптацию. Скромный парень – мы его поддерживаем.
Ему реально тяжело. В чужой стране и не знает языка», – сказал Соболев.
- «Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.
- Перед вторым голом соперника Дуарте проиграл забег Жоау Батчи, а потом прекратил ускорение и остановился.