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    Соболев назвал игрока, которому тяжело в «Спартаке»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поддержал одноклубника Алексиса Дуарте после матча с «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

    «Что касается второго гола и действий Дуарте, Батчи – очень быстрый. Поймите, Алексис только осваивается – ему тяжеловато. Как я уже говорил, не говорит на английском. Ему нужно чуть больше времени на адаптацию. Скромный парень – мы его поддерживаем.

    Ему реально тяжело. В чужой стране и не знает языка», – сказал Соболев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33710

      oyabun 1 час назад

      Незнание языка остановило его на поле, тогда когда нужно было изо всех сил бежать в свою штрафную? Так себе оправдание.

      2
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      Рейтинг: +13

      grb651 > oyabun 1 час назад

      И бежать не надо было бы если бы это недоразумение Денисов мячом правильно распорядился!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > oyabun 23 минуты назад

      если не готов к забегам - то зачем ваще выпускать в такой важной игре?

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