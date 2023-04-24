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    • Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

    Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

    • Москвичи победили со счетом 4:3.
    • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

    – Почему первый тайм так отличался от второго?

    – Мы зашли в этот матч с боязнью и страхом, не все получалось по началу, потом пропущенный гол усугубил ситуацию. В таких матчах всегда все решает и определяет характер. Ребята сегодня его продемонстрировали и добились результата.

    Ранняя замена Чернова связана с тем, чтобы больше играть в атаку. У нас были травмированные игроки, мы не были уверены, что Зобнин сможет отыграть много минут. Мы адаптировались и затем сделали замены.

    Дуарте провел очень большой объем работы, очень важный для нас игрок, своим характером гнал команду вперед.

    В эпизоде с пропущенным голом была ошибка Денисова, который отдал передачу. Мы играем против очень быстрой команды, и они воспользовались ситуацией.

    «Спартак» – здесь, никуда не уходил. У нас возвращаются футболисты после травм, которые будут нам помогать.

    Забег Абаскаля лучше всего передает эмоции от матча «Спартака» и «Краснодара». КАМБЭЧИЩЕ!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18323

      paracetamol 2 минуты назад

      Как удачно я купил судью и ВАР, похвастался Абоссаль.

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