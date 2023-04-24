Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Москвичи победили со счетом 4:3.

Они уступали 0:2 до 63-й минуты.

«Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

– Почему первый тайм так отличался от второго?

– Мы зашли в этот матч с боязнью и страхом, не все получалось по началу, потом пропущенный гол усугубил ситуацию. В таких матчах всегда все решает и определяет характер. Ребята сегодня его продемонстрировали и добились результата.

Ранняя замена Чернова связана с тем, чтобы больше играть в атаку. У нас были травмированные игроки, мы не были уверены, что Зобнин сможет отыграть много минут. Мы адаптировались и затем сделали замены.

Дуарте провел очень большой объем работы, очень важный для нас игрок, своим характером гнал команду вперед.

В эпизоде с пропущенным голом была ошибка Денисова, который отдал передачу. Мы играем против очень быстрой команды, и они воспользовались ситуацией.

«Спартак» – здесь, никуда не уходил. У нас возвращаются футболисты после травм, которые будут нам помогать.

Забег Абаскаля лучше всего передает эмоции от матча «Спартака» и «Краснодара». КАМБЭЧИЩЕ!