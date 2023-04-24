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«Спартак» – «Краснодар»: стартовые составы на 24-й тур РПЛ

24 апреля 2023, 18:01
11

«Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.

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«Спартак»: Селихов, Тавареш, Дуарте, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Пруцев, Игнатов, Соболев, Бальде.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кади, Кордоба.

Судья: Владислав Безбородов (Россия)

Игра первого круга закончилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Роман Зобнин сделал дубль.

Коэффициенты:

  • Победа «Спартака» – 1.95
  • Ничья – 3.85
  • Победа «Краснодара» – 3.75

Прогноз на матч Спартак – Краснодар

Где смотреть матч Спартак – Краснодар

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1682349284
И снова Мертвый Игнатов при Зиньковском, Промесе, Николсоне на скамейке.
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Solist345345
1682350396
Состав пугает. Зобнин, Зорин, Денисов в запасе, кто в центре поля играть то будет?!!!
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Solist345345
1682350536
Зобнин, Зорин, Денисов в запасе. Кто в центре то играть будет?
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САДЫЧОК
1682351181
6 защитников номинальных , 3 из них центральных ! Абаскаль домой !
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САДЫЧОК
1682351189
Джикия Дуарте Чернов Классен и Бальде из за дисциплины не должны быть , в составе !
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alefreddy
1682355334
дырявая защита и команда в последнее время играет как после сна
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житель СПб
1682358143
Соболев, конечно, молодец. Но! Потом мельком показали и не акцентировали, что перед ударом Зеньковского (2й гол) был откровенный наступ на ногу краснодарцу. А значит - гол должны отменять?! Ну а про не поставленный пенальти на Сперцяне - тут и говорить нечего. Объяснить можно только беседами с судьями определенной команды....
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