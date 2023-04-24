«Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
- Начало матча – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч
«Спартак»: Селихов, Тавареш, Дуарте, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Пруцев, Игнатов, Соболев, Бальде.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кади, Кордоба.
Судья: Владислав Безбородов (Россия)
Игра первого круга закончилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Роман Зобнин сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.95
- Ничья – 3.85
- Победа «Краснодара» – 3.75
Прогноз на матч Спартак – Краснодар
Источник: «Бомбардир»