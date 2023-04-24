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    «Спартак» – «Краснодар»: стартовые составы на 24-й тур РПЛ

    «Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.

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    «Спартак»: Селихов, Тавареш, Дуарте, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Пруцев, Игнатов, Соболев, Бальде.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кади, Кордоба.

    Судья: Владислав Безбородов (Россия)

    Игра первого круга закончилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Роман Зобнин сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.95
    • Ничья – 3.85
    • Победа «Краснодара» – 3.75

    Прогноз на матч Спартак – Краснодар

    Где смотреть матч Спартак – Краснодар

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +993

      кaстрюлька 10 минут назад

      Хряки ливанут и отправят обоссыкля домой бандеролью

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      Рейтинг: +9782

      САДЫЧОК 19 минут назад

      Джикия Дуарте Чернов Классен и Бальде из за дисциплины не должны быть , в составе !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9782

      САДЫЧОК 19 минут назад

      6 защитников номинальных , 3 из них центральных !
      Абаскаль домой !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +852

      Solist345345 30 минут назад

      Зобнин, Зорин, Денисов в запасе. Кто в центре то играть будет?

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      Рейтинг: +152

      SunnyDay > Solist345345 25 минут назад

      Ты3)

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      Ответить
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      Рейтинг: +852

      Solist345345 32 минуты назад

      Состав пугает. Зобнин, Зорин, Денисов в запасе, кто в центре поля играть то будет?!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1936

      ПалкоВводецъ (returned) 50 минут назад

      А где Свинси Промяс? Всё ещё в метро заметает следы от нидерландской полиции? Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4243

      Иван Петров 1986 > ПалкоВводецъ (returned) 38 минут назад

      Палка в жопе тут как тут.

      1
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      Рейтинг: +747

      k611 > ПалкоВводецъ (returned) 30 минут назад

      Ты здесь как на работе. Не надоело? Сиди на своей зенитовской ветке.

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      Рейтинг: +13408

      R_a_i_n 51 минуту назад

      И снова Мертвый Игнатов при Зиньковском, Промесе, Николсоне на скамейке.

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