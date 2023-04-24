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56-летний футболист дебютировал за португальский клуб

24 апреля 2023, 14:08
2

За клуб второго по силе португальского дивизиона «Оливейренше» дебютировал 56-летний японец Кадзуеси Миура.

Он арендован у японской «Йокогамы» в феврале, но впервые вышел на поле в составе португальцев только в минувшие выходные. Миуру выпустили на замену на 90-й минуте матча 29-го тура против «Академики Визеу» (4:1).

До этого японец смотрел матчи «Оливейренше» с трибуны и был достаточно эмоционален.

Таким образом, Миура сыграл за 16-й клуб в карьере. Это его 38-й сезон. Летом по окончании срока аренды футболист должен вернуться в «Йокогаму», с которой у него контракт до января.

Ранее Миура играл в Бразилии, Италии («Дженоа»), Хорватии, Австралии.

«Оливейренше» идет в таблице десятым, выход в высший дивизион клубу не светит.

Миура известен на родине как рекордсмен чемпионата Японии по возрасту выхода на поле. В недавнем интервью футболист заявил, что заканчивать карьеру не планирует.

В 1990-2000 годах Миура провел 89 матчей за сборную Японии, забил 55 голов. С командой он выиграл Кубок Азии в 1992 году.

Фото: AFLO/Global Look Press

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра
Комментарии (2)
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Rutaka
1682350406
Молодец. Так держать!
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Пингвины Антарктиды
1682716488
Крутой футбольный самурай
Ответить
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