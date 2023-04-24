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    56-летний футболист дебютировал за португальский клуб

    За клуб второго по силе португальского дивизиона «Оливейренше» дебютировал 56-летний японец Кадзуеси Миура.

    Он арендован у японской «Йокогамвы» в феврале, но впервые вышел на поле в составе португальцев только в минувшие выходные. Миуру выпустили на замену на 90-й минуте матча 29-го тура против «Академики Визеу» (4:1).

    До этого японец смотрел матчи «Оливейренше» с трибуны и был достаточно эмоционален.

    Таким образом, Миура сыграл за 16-й клуб в карьере. Это его 38-й сезон. Летом по окончании срока аренды футболист должен вернуться в «Йокогаму», с которой у него контракт до января.

    Ранее Миура играл в Бразилии, Италии («Дженоа»), Хорватии, Австралии.

    «Оливейренше» идет в таблице десятым, выход в высший дивизион клубу не светит.

    Миура известен на родине как рекордсмен чемпионата Японии по возрасту выхода на поле.

    В 1990-2000 годах Миура провел 89 матчей за сборную Японии, забил 55 голов. С командой он выиграл Кубок Азии в 1992 году.

    Фото: AFLO/Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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