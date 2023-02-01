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    Клуб из Португалии арендовал 55-летнего японца, который проводит 38-й сезон в карьере

    Клуб второго по силе португальского дивизиона «Оливейренше» арендовал у японской «Йокогамы» 55-летнего форварда Кадзуеси Миуру. Срок соглашения – до лета.

    Это 16-й клуб в карьере Миуры, который проводит 38-й сезон.

    • «Оливейренше» – 5-й зарубежный клуб в карьере Миуры.
    • Миура – рекордсмен чемпионата Японии по возрасту выхода на поле.
    • В 1990-2000 годах Миура провел 89 матчей за сборную Японии, забил 55 голов. С командой он выиграл Кубок Азии в 1992 году.

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    Prior to his move to Portugal and a season on loan to Suzuka Point Getters, Kazuyoshi Miura spent the best part of a decade and a half playing for J. League side Yokohama FC. | KYODO

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    Источник: Japan Times

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    01.02.2023 22:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +576

      Таврида 1 час назад

      Футбол - это прикрытие, он будет кассетники Сони контрабандой из Японии завозить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12267

      DeStar 1 час назад

      че за дичь)))) еще и форвард?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24106

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вот это маркетинговый ход! Аплодирую стоя.

      3
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