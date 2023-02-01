Клуб из Португалии арендовал 55-летнего японца, который проводит 38-й сезон в карьере

Клуб второго по силе португальского дивизиона «Оливейренше» арендовал у японской «Йокогамы» 55-летнего форварда Кадзуеси Миуру. Срок соглашения – до лета.

Это 16-й клуб в карьере Миуры, который проводит 38-й сезон.

Португалия – 5-я страна, где поиграет японец. Ранее Миура играл в Бразилии, Италии («Дженоа»), Хорватии, Австралии.

Миура – рекордсмен чемпионата Японии по возрасту выхода на поле.

В 1990-2000 годах Миура провел 89 матчей за сборную Японии, забил 55 голов. С командой он выиграл Кубок Азии в 1992 году.

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