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  • Клуб из Португалии арендовал 55-летнего японца, который проводит 38-й сезон в карьере

Клуб из Португалии арендовал 55-летнего японца, который проводит 38-й сезон в карьере

1 февраля 2023, 22:47
5

Клуб второго по силе португальского дивизиона «Оливейренше» арендовал у японской «Йокогамы» 55-летнего форварда Кадзуеси Миуру. Срок соглашения – до лета.

Это 16-й клуб в карьере Миуры, который проводит 38-й сезон.

  • Португалия – 5-я страна, где поиграет японец. Ранее Миура играл в Бразилии, Италии («Дженоа»), Хорватии, Австралии.
  • Миура – рекордсмен чемпионата Японии по возрасту выхода на поле.
  • В 1990-2000 годах Миура провел 89 матчей за сборную Японии, забил 55 голов. С командой он выиграл Кубок Азии в 1992 году.

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Prior to his move to Portugal and a season on loan to Suzuka Point Getters, Kazuyoshi Miura spent the best part of a decade and a half playing for J. League side Yokohama FC. | KYODO

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Источник: Japan Times
Португалия. Примейра
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1675281013
Вот это маркетинговый ход! Аплодирую стоя.
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DeStar
1675282879
че за дичь)))) еще и форвард?)
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Таврида
1675284667
Футбол - это прикрытие, он будет кассетники Сони контрабандой из Японии завозить.
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Добрый Бобер
1675304334
Вот это самурай!
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Черкизовский Кот
1676551225
Читал, что когда Кадзи Миуру спросили, до каких пор он собирается играть в футбол, он ответил, что до тех пор, пока не умрёт. Огромное уважение японцу!!!
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