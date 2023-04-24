Гасилин: «Луческу – главный шарлатан, работавший в «Зените»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин раскритиковал бывшего тренера команды Мирчу Луческу.

– После неплохого сезона во второй команде «Шальке» ты вернулся в «Зенит». Не было вариантов остаться в Европе?

– Были. У меня оставался год контракта с «Зенитом». «Бенфика» предлагала подписать мне предварительный контракт, а летом уже перейти свободным. «Зениту» такой вариант не понравился, хотя я очень хотел в Португалию.

Потом появился вариант с немецкой «Фортуной». Там «Зенит» не устроили предлагаемые деньги. В итоге я просто переподписал контракт.

Сейчас жалею, что не получилось с «Бенфикой». С другой стороны – в «Зените» тогда уверяли, что рассчитывают на меня.

– А в итоге?

– В итоге могу сказать, что Луческу – главный шарлатан, работавший в «Зените». После «Шальке» он просил меня остаться, говорил, что я один из самых талантливых футболистов, с которыми он работал, обещал, что поможет мне вырасти.

Но все это оказалось пустыми словами. Я играл только за «Зенит»-2.