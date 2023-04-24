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    • Гасилин: «Луческу – главный шарлатан, работавший в «Зените»

    Гасилин: «Луческу – главный шарлатан, работавший в «Зените»

    Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин раскритиковал бывшего тренера команды Мирчу Луческу.

    – После неплохого сезона во второй команде «Шальке» ты вернулся в «Зенит». Не было вариантов остаться в Европе?

    – Были. У меня оставался год контракта с «Зенитом». «Бенфика» предлагала подписать мне предварительный контракт, а летом уже перейти свободным. «Зениту» такой вариант не понравился, хотя я очень хотел в Португалию.

    Потом появился вариант с немецкой «Фортуной». Там «Зенит» не устроили предлагаемые деньги. В итоге я просто переподписал контракт.

    Сейчас жалею, что не получилось с «Бенфикой». С другой стороны – в «Зените» тогда уверяли, что рассчитывают на меня.

    – А в итоге?

    – В итоге могу сказать, что Луческу – главный шарлатан, работавший в «Зените». После «Шальке» он просил меня остаться, говорил, что я один из самых талантливых футболистов, с которыми он работал, обещал, что поможет мне вырасти.

    Но все это оказалось пустыми словами. Я играл только за «Зенит»-2.

    • Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017.
    • Под его руководством петербургская команда выиграла Суперкубок России, а в РПЛ заняла только 3-е место.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18613

      ilichkadr 7 минут назад

      Мамалыжники с цыганскими корнями всегда были шарлатанами.

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