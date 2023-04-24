Гасилин: «Луческу – главный шарлатан, работавший в «Зените»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин раскритиковал бывшего тренера команды Мирчу Луческу.
– После неплохого сезона во второй команде «Шальке» ты вернулся в «Зенит». Не было вариантов остаться в Европе?
– Были. У меня оставался год контракта с «Зенитом». «Бенфика» предлагала подписать мне предварительный контракт, а летом уже перейти свободным. «Зениту» такой вариант не понравился, хотя я очень хотел в Португалию.
Потом появился вариант с немецкой «Фортуной». Там «Зенит» не устроили предлагаемые деньги. В итоге я просто переподписал контракт.
Сейчас жалею, что не получилось с «Бенфикой». С другой стороны – в «Зените» тогда уверяли, что рассчитывают на меня.
– А в итоге?
– В итоге могу сказать, что Луческу – главный шарлатан, работавший в «Зените». После «Шальке» он просил меня остаться, говорил, что я один из самых талантливых футболистов, с которыми он работал, обещал, что поможет мне вырасти.
Но все это оказалось пустыми словами. Я играл только за «Зенит»-2.
- Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017.
- Под его руководством петербургская команда выиграла Суперкубок России, а в РПЛ заняла только 3-е место.