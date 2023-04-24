Гасилин: «Зарплаты футболистов оправданы, кто считает по-другому – диванные критики, пускающие слюну зависти»

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин жестко высказался о людях, считающих, что футболисты неоправданно много зарабатывают.

«В среднем из одного поколения ребят футболом занимаются около миллиона. Официальная статистика показывает, что из этого миллиона на футболе будут суперхорошо зарабатывать 20 человек. Еще 200 – просто обеспечивать себя игрой.

Шанс попасть в двадцатку меньше одного процента. Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить все свое детство на занятие футболом? Никто.

У футболистов очень тяжелая жизнь. Кто считает по-другому – диванные критики, пускающие слюну зависти.

Быть профессиональным футболистом – тяжелейший труд. Ты тратишь все свое детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы», – заявил Гасилин.