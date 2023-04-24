Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гасилин: «Зарплаты футболистов оправданы, кто считает по-другому – диванные критики, пускающие слюну зависти»

Гасилин: «Зарплаты футболистов оправданы, кто считает по-другому – диванные критики, пускающие слюну зависти»

24 апреля 2023, 11:44
14

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин жестко высказался о людях, считающих, что футболисты неоправданно много зарабатывают.

«В среднем из одного поколения ребят футболом занимаются около миллиона. Официальная статистика показывает, что из этого миллиона на футболе будут суперхорошо зарабатывать 20 человек. Еще 200 – просто обеспечивать себя игрой.

Шанс попасть в двадцатку меньше одного процента. Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить все свое детство на занятие футболом? Никто.

У футболистов очень тяжелая жизнь. Кто считает по-другому – диванные критики, пускающие слюну зависти.

Быть профессиональным футболистом – тяжелейший труд. Ты тратишь все свое детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы», – заявил Гасилин.

Еще по теме:
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком» 4
Экс-игрок «Зенита» объяснил слова Дивеева, не считающего «Спартак» претендентом на титул 44
Гасилин: «Соболев в игре со «Спартаком» просто выпал, Глушенков был раздраженным» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Гасилин Алексей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1682327255
у каждого своя точка зрения, бог велел делиться, тоже оправданная позиция.
Ответить
Дядя Серёжа
1682327697
Я в одном стихотворении написал: ..."Юнец на сцене повилявший задом Отстроил себе замок с садом, А токарь, жизнь проведший у станка, Был похоронен без едтного венка..." ,,,
Ответить
R_a_i_n
1682327825
Ну не получилось у тебя в детстве в футболиста, иди охранником в пятёрочку. У условного шахтера труд не лёгкий, только зарплаты не соизмеримы.
Ответить
Garrincha58
1682328390
я таких балаболов просто ненавижу чего ты тогда лезешь на ТВ за высокими гонорарами был тут недавно такой же мажорик Савин и где он теперь вместо него выбрали Гасилина а кто ты вообще такой и как тебя звать чтобы слушать твои бредни
Ответить
шахта Заполярная
1682330669
Сосунок немытый, жизнь и работа у тебя тяжелая. Ты еще не работал, а уже изнылся весь. Быть ногамячистом тяжелый труд. Ты хоть раз опустись бы в шахту хотя бы метров на 800, только опустись не работая, тут же обгадишься. Я 25 лет в Воркуте проработал на шахте, на добыче и на проходке, по твоему я на легком труде был............Дальше писать не буду, а то пожизненно забанят, хотя очень хочется, но.
Ответить
Fialet
1682332857
Ипальники надо бить таким уродам.
Ответить
k611
1682332989
Есть и другие профессии и тяжёлый труд. Однако люди получают очень мало. Не должен человек с образованием и который работает быть бедным. Вот этот разрыв в заработной плате и вызывает возмущение.
Ответить
witalik
1682335508
Гасилин, Вы - типичная футбольная тупица с отбитой мячом башкой. Лучше молчи, дегенерат, сколько будет 2+2 в курсе? Вот, например, хоккей более суровая игра, но там почему-то люди и правильно мыслят, и доходчиво объясняют и говорят...А футболист как рот откроет, ну, умственной помойкой несёт...Как-то так...
Ответить
paracetamol
1682335756
Диванные критики, пускающие слюну зависти, это все свини. Их рыла просто приспособлены для пускания слюны!
Ответить
AS Roma Ultras
1682336311
аутист, футболистов никто не осуждает, ибо не футболисты себе зарплату платят. Дебил необразованный, харе передергивать. У футболистов тяжелая жизнь? я до 17 лет играл и кайфовал надеясь стать профи, вообще никакого труда я не заметил в этом, это игра не чего серьезного, а вот труд начался когда я универ закончил и пошел работать, вот это труд, а ты гасилин футблистом так и нестал да и человеком тоже, инфантильное дегенеративное существо.. про диванных критиков ты это скажи моему отцу главврачу хирургии который в начале 10гг возмущался что у врачей зп в 1000раз меньше чем у дебильных эгоистичных футболистов. Что на зп одного футболитста можно с 10клиник содержать
Ответить
Главные новости
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
10
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
6
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
2
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
4
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
8
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
14
Все новости
Все новости
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
1
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
8
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
14
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
17
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+