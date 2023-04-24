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    • Гасилин: «Зарплаты футболистов оправданы, кто считает по-другому – диванные критики, пускающие слюну зависти»

    Гасилин: «Зарплаты футболистов оправданы, кто считает по-другому – диванные критики, пускающие слюну зависти»

    Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин жестко высказался о людях, считающих, что футболисты неоправданно много зарабатывают.

    «В среднем из одного поколения ребят футболом занимаются около миллиона. Официальная статистика показывает, что из этого миллиона на футболе будут суперхорошо зарабатывать 20 человек. Еще 200 – просто обеспечивать себя игрой.

    Шанс попасть в двадцатку меньше одного процента. Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить все свое детство на занятие футболом? Никто.

    У футболистов очень тяжелая жизнь. Кто считает по-другому – диванные критики, пускающие слюну зависти.

    Быть профессиональным футболистом – тяжелейший труд. Ты тратишь все свое детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы», – заявил Гасилин.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17466

      Garrincha58 3 минуты назад

      я таких балаболов просто ненавижу чего ты тогда лезешь на ТВ за высокими гонорарами был тут недавно такой же мажорик Савин и где он теперь вместо него выбрали Гасилина а кто ты вообще такой и как тебя звать чтобы слушать твои бредни

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      Рейтинг: +13396

      R_a_i_n 13 минут назад

      Ну не получилось у тебя в детстве в футболиста, или охранником в пятёрочку. У условного шахтера труд не лёгкий, только зарплаты не соизмеримы.

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      Рейтинг: +5710

      Дядя Серёжа 15 минут назад

      Я в одном стихотворении написал:
      ..."Юнец на сцене повилявший задом
      Отстроил себе замок с садом,
      А токарь, жизнь проведший у станка,
      Был похоронен без едтного венка..."

      ,,,

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      Рейтинг: +4100

      Ziklop 22 минуты назад

      у каждого своя точка зрения, бог велел делиться, тоже оправданная позиция.

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      Рейтинг: +863

      dragoon000320 > Ziklop 8 минут назад

      да, но когда ты работаешь и зарабатываешь хорошие деньги а какие то ленивые ****** ноют о том как им тяжело, не повезло, и как у них нет денег ни на что, и надеются на то что деньги им свалятся на голову, и при всем при этом хотят чтобы с ними делились, это тоже не правильно...

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