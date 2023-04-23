Федотов назвал причины, по которым ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в большинстве

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему клуб упустил победу над «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Отдаем должное сопернику. Тоже сражались до конца. Верили в свой успех. А мы не реализовали моменты. Футбол дает момент, полумомент.

«Локомотив» тоже не прогнулся. Из последних сил сражался. Рисковали, бежали в атаку. Мы пользовались этим, но не забили.

Мы не вложили, не сыграли на партнера. Хорошее желание – забить самому, но можно сыграть на того, кто в более выгодной ситуации. И тут есть подвох. Не хочу на этом заострять», – сказал Федотов.