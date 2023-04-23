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  • Федотов назвал причины, по которым ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в большинстве

Федотов назвал причины, по которым ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в большинстве

23 апреля 2023, 23:52
2

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему клуб упустил победу над «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Отдаем должное сопернику. Тоже сражались до конца. Верили в свой успех. А мы не реализовали моменты. Футбол дает момент, полумомент.

«Локомотив» тоже не прогнулся. Из последних сил сражался. Рисковали, бежали в атаку. Мы пользовались этим, но не забили.

Мы не вложили, не сыграли на партнера. Хорошее желание – забить самому, но можно сыграть на того, кто в более выгодной ситуации. И тут есть подвох. Не хочу на этом заострять», – сказал Федотов.

  • «Локо» с 40-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марио Митая.
  • ЦСКА упустил победу, пропустив на 87-й минуте.
  • Клуб Федотова набрал 45 очков и занимает четвертое место в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (2)
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За Московский ЦСКА
1682306790
ЦСКА Гинера и ЦСКА бабаева (сознательно с маленькой буквы,так как мэнэджер из него, как из меня космонавт),это вообще не сравнимые вещи. Первые - это футбольный клуб с историей,вторые - это порно группа,созданная для удовлетворения извращенных фантазий псевдо мэнэджера-кучерявого юриста.
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CSKA57
1682362863
Железнодорожники сражались до конца и верили в свой успех, а армейцы сдались без боя в конце игры. Пораженцы!
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