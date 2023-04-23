Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Игрок ЦСКА Глебов: «В школу ходить тяжело, там все предметы нелюбимые»

    Игрок ЦСКА Глебов: «В школу ходить тяжело, там все предметы нелюбимые»

    17-летний Кирилл Глебов недоволен, что приходится заниматься образованием.

    – Вам только в ноябре исполнилось 17 лет. Вы школу уже закончили?

    – Нет. Вот в день перед игрой с «Уралом» у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре.

    – Как это получается совмещать с игрой на уровне РПЛ?

    – Да тяжеловато, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них – занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально.

    – В школе идут навстречу, когда учеба слишком пересекается с футболом?

    – Да, там понимают, что я не просто так не хожу на уроки в каких-то случаях. Все понимают и нормально относятся ко мне.

    – Есть любимые и нелюбимые предметы?

    – Да все нелюбимые. Тяжело в школу ходить – лучше в футбол играть. Но ничего, стараюсь успевать и там, и там. Надо сверхусилие над собой делать в обоих случаях.

    • Уроженец Челябинска стоит 50 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у него 2 матча, 1 желтая карточка.
    • ЦСКА в 19:30 мск начнет матч 24-го тура против «Локомотива».

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Локомотив», «Урал» – «Ростов»
    Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Локомотив»: 24 тур РПЛ, 23 апреля 2023
    Ветеран ЦСКА: «Вернуть Фернандеса хотят только кухарки, он нам не нужен» 9
    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 