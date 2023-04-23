Игрок ЦСКА Глебов: «В школу ходить тяжело, там все предметы нелюбимые»

17-летний Кирилл Глебов недоволен, что приходится заниматься образованием.

– Вам только в ноябре исполнилось 17 лет. Вы школу уже закончили?

– Нет. Вот в день перед игрой с «Уралом» у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре.

– Как это получается совмещать с игрой на уровне РПЛ?

– Да тяжеловато, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них – занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально.

– В школе идут навстречу, когда учеба слишком пересекается с футболом?

– Да, там понимают, что я не просто так не хожу на уроки в каких-то случаях. Все понимают и нормально относятся ко мне.

– Есть любимые и нелюбимые предметы?

– Да все нелюбимые. Тяжело в школу ходить – лучше в футбол играть. Но ничего, стараюсь успевать и там, и там. Надо сверхусилие над собой делать в обоих случаях.