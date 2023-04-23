Хави потребовал унифицировать требования к полям

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что футбольным властям следует утвердить одинаковые требования к газонам. Он имеет в виду высоту травы и влажность поля.

«Про меня делают мемы, но я продолжу про это говорить. Нам сухое поле мешает. На последнем матче с «Хетафе» оно не было полито и трава была выше обычного.

Буду говорить об этом, пока не создадут единый стандарт для полей. Он есть во всех видах спорта. В гольфе, например, траву постригают, если она высокая.

Если мы хотим шоу и привлечения молодежи, то должны думать об этом», – сказал Хави.