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    Хави потребовал унифицировать требования к полям

    Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что футбольным властям следует утвердить одинаковые требования к газонам. Он имеет в виду высоту травы и влажность поля.

    «Про меня делают мемы, но я продолжу про это говорить. Нам сухое поле мешает. На последнем матче с «Хетафе» оно не было полито и трава была выше обычного.

    Буду говорить об этом, пока не создадут единый стандарт для полей. Он есть во всех видах спорта. В гольфе, например, траву постригают, если она высокая.

    Если мы хотим шоу и привлечения молодежи, то должны думать об этом», – сказал Хави.

    • «Барселона» с отрывом лидирует в Примере.
    • В 17:15 мск каталонцы начнут матч против «Атлетико».
    • Хави в «Барселоне» с 2021 года.

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    Источник: Marca

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